  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 марта 2012

    Новые ноутбуки Apple линейки MacBook Pro станут тоньше: Изделия поступят в продажу одновременно с другими лэптопами на базе процессоров Ivy Bridge

    23:4734

    Принтеры Mitsubishi Electric CP-K70DW, CP-K707DW и CP-3800DW «научились» новому режиму печати : В режиме SuperFine качество, четкость и цветовая насыщенность отпечатков увеличены до максимума

    22:104

    Представлен объектив Carl Zeiss Distagon T* 2,8/15: В продаже объектив Carl Zeiss Distagon T* 2,8/15 должен появиться в мае

    21:557

    Продажи планшета Aakash 2 стоимостью $40 должны начаться в апреле: Как и его предшественник, Aakash 2 является переименованным продуктом компании DataWind

    20:2923

    В архитектуре NVIDIA Kepler реализован новый алгоритм сглаживания : Разработчики Kepler смогли повысить качество сглаживания при сохранении на разумном уровне требований к оборудованию

    20:0518

    Вышла новая версия Nokia Drop 1.4.12101: При помощи программы можно изменить обои, передать на телефон ссылку, фотографию, вид карты или определенное местоположение с maps.ovi.com

    19:32

    Tweetbot 2.1 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    19:28

    SketchBook Pro 2.3 для iPad добавляет поддержку нового iPad: Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    19:21

    Magic Piano 4.0.1 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    19:17

    Units 2.1.3 — конвертер величин для iPhone и iPad: Утилита дает возможность преобразовывать сотни разных размерностей в сорока трех различных категориях

    19:12

    Синхронизация закладок Xmarks доступна для Windows Phone 7: Мобильное приложение работает только для премиум-пользователей сервиса

    19:09

    CallGuard 1.2 — управление входящими звонками на Symbian: Приложение главным предназначением которого является составление черного и белого списков номеров

    19:03

    Новая камера Samsung NX20 получит поддержку Wi-Fi: NX20 находится на предварительной стадии производства

    13:0623

    Мобильная Яндекс.Почта поддерживает дела: Задачи показываются в виде списка в нижнем правом углу экрана.

    12:47

    Claystone Launcher 1.20 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    12:40

    AdAway 1.30 — блокировка рекламы и спама на Android: Программа периодически обновляет данные, используя открытые базы данных IP адресов спамеров

    12:35

    AutoKiller Memory Optimizer 7.3.3 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    12:33

    Launcher 7 1.1.11.1 — интерфейс Windows Phone 7 на Android: Launcher 7 использует оригинальные фоновые изображения Windows Phone 7

    12:291

    Google Translate 1.3.1 для iOS поддерживает Эсперанто: Приложение поддерживает голосовой ввод и проговаривает перевод для большинства языков.

    12:26

    В концентраторе Satechi UH-12P предусмотрено раздельное управление питанием двух групп по шесть портов USB 2.0: Размеры концентратора Satechi UH-12P равны 20,3 x 3,1 x 2,5 см

    12:257

    Teamviewer 7.0.335 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    12:17

    Технология Thunderbolt может стать стандартом для ПК в 2013 году: В 2013 году пропускная способность оптического кабеля Thunderbolt достигнет 100 Гбит/с

    11:5844

    Планшет Lenovo под управлением Windows 8 ждём в октябре: IdeaPad Yoga — планшет и ноутбук

    11:548

    Onkyo использует в своем планшете TW2B-A31B7PH процессор AMD Z-01: Изделие оценивается в $772

    09:5912

    MSI представила системную плату MSI Z77A-GD80 с интерфейсом Thunderbolt и еще восемь моделей на чипсетах 7-й серии: Модели серий MSI Z77/H77/B75 оснащены звуковыми подсистемами с поддержкой THX TruStudio Pro

    08:003

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018