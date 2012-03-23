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    23 марта 2012

    SugarSync 3.0 для iOS упрощает синхронизацию данных: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    22:15

    Обновился плеер Songbird 1.58 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    22:14

    Обновлены ABBYY Lingvo Dictionaries для Android: Универсальное мобильное решение для перевода слов и устойчивых словосочетаний

    22:07

    SilverStone выпустила белую версию корпуса PS07: В комплект поставки входит пара 120-мм вентиляторов с белыми лопастями

    21:249

    Водоблоки EK Water Blocks для 3D-карт GeForce GTX 680 отводят тепло не только от GPU: Водоблок EK-FC680 GTX выпускается в четырех вариантах

    19:456

    В системе на процессоре Ivy Bridge память G.Skill удалось разогнать до DDR3-3000: Процессор Ivy Bridge был выбран из-за возможности установить значение делителя 29,33

    19:352

    На европейском рынке представлен семидюймовый планшет Toshiba LT170: LT170 — представление Toshiba о «бюджетном планшете»

    15:549

    ASRock усовершенствовала подсистему питания системной платы X79 Extreme11: Подсистема питания с регуляторами DrMOS насчитывает уже на 16, а 24 фазы

    15:4512

    Leica выпускает 50 коллекционных камер M9-P: Leica выпускает ограниченным тиражом свою камеру M9-P, исполненную в белом цвете

    15:2927

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S III (GT-i9300): Модель оснащена большим дисплеем, под которым нет ни одной кнопки

    15:1826

    Специалисты JPR назвали безоговорочного лидера на рынке лицензируемых GPU: В большинстве случаев используются разработки Imagination Technologies

    15:147

    Balabolka v.2.4.0.518 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    15:00

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.554 - утилита для удаления специфических вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    14:25

    Reaper v.4.20 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    13:50

    Iconix eMail ID v.4.65.1 - идентификационная программа для электронной почты: Идентификационная программа для электронной почты

    13:15

    Представлены мобильные GPU NVIDIA GeForce GT 600M : К достоинствам GeForce 600M компания относит поддержку технологии NVIDIA Optimus

    13:0817

    Winstep Xtreme v.12.2 - программа для настройки и повышения функциональности Windows: Программа для настройки и повышения функциональности операционных систем Windows

    12:40

    Дженсен Хуанг хотел бы видеть Intel в роли контрактного производителя чипов NVIDIA: Глава компании NVIDIA считает, что производственные возможности Intel должны быть доступны для всех

    12:2166

    ShellExView v.1.70 — утилита для просмотра зарегистрированных в системе дополнений файловой оболочки Shell: Утилита для просмотра зарегистрированных в системе расширений файловой оболочки Shell

    12:05

    OutlookAttachView v.2.20 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    11:30

    3Q начала поставки аккумуляторов типа АА и ААА, а также зарядных устройств для них под маркой QEnerGO!: В семейство никель-металлогидридных аккумуляторов 3Q QEnerGO! входят модели емкостью до 2600 мА∙ч

    11:2824

    ADATA выпускает модули памяти DDR3L ECC SO-DIMM для микро-серверов: Модули памяти ADATA DDR3L ECC SO-DIMM разработаны специально для облачных вычислений

    11:101

    В твердотельных накопителях Intel King Crest будет использоваться 20-нанометровая флэш-память : Текущий год считается ключевым для тенденции замены жестких дисков твердотельными накопителями

    10:5811

    FlashGet v.3.7.0 - новая версия популярного диспетчера закачек: Новая версия популярного диспетчера закачек

    10:55

    Acamar Transformer: нетбук, который превращается в планшет: Китайская компания Acamar за 460 долларов предлагает нетбук-трансформер

    10:458

    Обновление программных продуктов Dr.Web для Unix: Обновление программных продуктов Dr.Web для рабочих станций Linux, Dr.Web для файловых серверов Unix, Dr.Web для Novell Storage Services

    10:20

    Компания Apacer покажет новые накопители SSD на выставке ESC Design West 2012: Твердотельные накопители будут доступны в вариантах с интерфейсами SATA, PATA и mSATA

    10:052

    GIGABYTE представила «классическую» беспроводную мышь AIRE M77: Максимальное разрешение оптического датчика мыши — 1600 dpi

    09:59

    TrustPort выпускает улучшенную версию средства управления антивирусными продуктами компании.: Компания TrustPort объявила о выпуске новой версии TrustPort Management

    09:45

    NEC укомплектовала Wintel-планшет процессором Celeron 857: Устройство по умолчанию оснащается SSD объемом 64 ГБ

    09:2920

    Ускорители NVIDIA GeForce 600M устанавливаются в новые игровые ноутбуки MSI: В тесную компанию к Ivy Bridge и SSD RAID

    09:201

    MaxiFilm - магазин лицензионных фильмов для устройств Apple iOS: Благодаря мобильному приложению MaxiFilm, отечественные пользователи продукции Apple теперь могут покупать и просматривать лицензионные копии DVD-фильмов

    09:101

    Ноутбук Toshiba Qosmio X870 получит процессор Core i7-3610QM и GPU GeForce GTX 670M: Поставки новинки начнутся во втором квартале 2012 года

    09:001

    EVGA разогнала ядро видеокарты GeForce GTX 680 до 1848 МГц под жидким азотом: Как отмечает источник, на этом разгонный потенциал модели на оканчивается

    08:3622

    ESET обнаружила ботнет, управляемый через правительственный сайт Грузии: ESET сообщает об обнаружении сети зараженных компьютеров (ботнет), которая управляется через официальный сайт правительства Грузии

    08:353

    Motorola анонсирует устройство MotoACTV Golf Edition для занятий гольфом: MotoACTV Golf Edition — виртуальный гольф-помощник

    08:209

    Регуляторы напряжения Fairchild Semiconductor XS DrMOS второго поколения хорошо подходят для ультрабуков: Высокая рабочая частота позволяет уменьшить габариты индукторов

    08:15

    Бета-версия Photoshop CS6 уже доступна в Adobe Labs: Первое крупное обновление продукта с апреля 2010 года обладает массой новых функций и значительно улучшенной производительностью

    08:00

    Winchester Systems увеличивает скорость чтения защищенного массива накопителей RR2P до 2200 МБ/с: Скорость записи Winchester Systems RR2P достигает 2000 МБ/с

    08:001

    Parvus начинает поставки мобильных маршрутизаторов в очень усиленном исполнении DuraMAR 5915: Основой Parvus DuraMAR 5915 является маршрутизатор Cisco 5915

    07:152

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