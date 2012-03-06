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    6 марта 2012

    YouTube для Android поддерживает HD-видео: Также добавлена возможность входа на ресурс с использованием учетной записи Google.

    22:39

    Поиск@Mail.ru с поддержкой голоса доступен для Android : Осуществлять поиск можно как с помощью голоса, так и с клавиатуры.

    22:31

    Обновлено мобильное приложение Яндекс.Электрички: Яндекс.Электрички теперь доступны для телефонов на базе bada.

    22:241

    Вышел Mail.Ru Агент для Windows Phone: В программе предусмотрено общение через протоколы Агента и ICQ

    22:21

    У Nemotek Technologie готова первая в мире камера-чип с объективом из двух элементов: Новинка предназначена для ноутбуков, сотовых телефонов и других мобильных устройств

    22:121

    QM77 — малютка-флагман: самая оснащенная среди плат MSI типоразмера mini-ITX: Плата MSI QM77 типоразмера mini-ITX рассчитана на процессоры Intel Ivy Bridge

    21:109

    MSI демонстрирует на CeBIT 2012 новые игровые ноутбуки — GT60, GT70, GE60 и GE70: Во всех четырех лэптопах используются процессоры Ivy Bridge

    21:103

    Sony анонсировала компактные цифровые фотокамеры DSC-TX20, DSC-WX100 и DSC-W690: Все новинки поступят в продажу весной текущего года

    20:09

    Появились первые сведения о GPU AMD Tenerife: Преемник Tahiti будет построен на улучшенной архитектуре Graphics CoreNext

    19:5117

    Системная плата ASUS Sabertooth Z77 полностью облачена в «тепловую броню»: Разработка позволяет улучшить охлаждение ключевых компонентов платы и продлить срок их службы

    19:4020

    Самая крохотная плата ASRock для процессоров Intel Ivy Bridge: Z77E-ITX: Маленькая, да удаленькая

    19:176

    CeBIT: показана 3D-карта MSI R7970 Lightning: Конфигурация R7970 Lightning включает 2048 потоковых процессоров

    19:102

    HannsG выпустила 27-дюймовый монитор HL272 со светодиодной подсветкой: Модель удалось сделать экономичной в плане потребления энергии и весьма изящной

    17:256

    Apacer AH152: самая маленькая «флэшка» с интерфейсом USB 3.0: Новинка способна развивать скорость передачи данных до 80 МБ/с

    16:454

    CeBIT: ASUS выпускает пять моделей 10-дюймовых нетбуков Eee PC: Нетбуки ASUS Eee PC комплектуются ОС Windows 7 Starter Edition и «легкой» ОС ASUS Express Gate

    16:097

    В адаптере SIIG USB 3.0 to HDMI используется «чип виртуальной графики» DisplayLink DL-3500 : Компактный адаптер SIIG USB 3.0 to HDMI поддерживает разрешение 2048 x 1152 пикселей

    14:599

    Tt eSPORTS и DesignworksUSA представят на CeBIT 2012 игровую мышь Level 10 M: Корпус манипулятора предполагает регулировку по высоте и углу наклона

    14:1410

    BIOSTAR покажет на CeBIT 2012 всю линейку системных плат на чипсете Intel Z77: На сегодняшний день уже известны характеристики некоторых моделей

    12:241

    STEC выпускает твердотельный накопитель MACH16 Slim SATA: В числе областей применения MACH16 Slim SATA названо сетевое оборудование и системы связи

    09:005

    Технология Nokia PureView появится и в смартфонах Lumia: Компания не успела подготовить модель с Windows Phone к выставке MWC 2012

    08:4536

    Первые подробности и фотографии системной платы GIGABYTE GA-B75M-D3V: Модель на чипсете Intel B75 рассчитана на домашние и офисные ПК «не для игр»

    08:3221

    Buffalo представила две модели картоводов, оснащённых интерфейсом USB 3.0: Обе новинки доступны в белом и чёрном вариантах исполнения

    08:143

    Компания Proview обвинила Apple в мошенничестве и нечестной конкуренции: Proview рассчитывает на возмещение убытков и судебный запрет

    08:0062

    Каталог Patriot Memory пополнили SSD Wildfire Pro и Wildfire SE: Основой моделей служат контроллеры SandForce SF-2281

    07:472

    Корпус Xigmatek Asgard Pro заполнит промежуток между моделями Asgard и Midgard: Новинка даже по габаритам является чем-то средним между двумя продуктами

    07:285

    Конструкторы платы ASRock X79 Extreme11 не поскупились на ее оснащение: Плата выполнена в типоразмере EATX

    07:009

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