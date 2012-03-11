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    11 марта 2012

    Представлен новый Яндекс.Маркет для bada: Маркет для bada позволяет узнать о характеристиках товара, сравнить цены в различных магазинах и почитать отзывы покупателей.

    21:402

    Chrome для Android снова обновлен: Он, как и раньше, работает только на новейшей версии операционной системы — Android 4.0

    21:31

    BT Guard 2.4 — защита Bluetooth-соединения: Приложение, предназначенное для автоматического отключения Bluetooth в указанное время

    21:30

    Специалисты Microsoft показали, что будет, если сократить задержку сенсорного экрана до 1 мс: Современные панели и контроллеры обеспечивают задержку около 100 мс

    20:1537

    Razer начинает продажу мышиных ковриков с символикой известных команд по киберспорту: Первыми стали коврики Razer Goliathus с символикой Team Liquid

    18:0913

    CeBIT: OCZ Z-Drive R5 — первый в мире SSD с интерфейсом PCI Express 3.0 x16 : Основой OCZ Z-Drive R5 является платформа Kilimanjaro

    17:2534

    CeBIT 2012: ультрабук LG X-Note Z330: Благодаря технологии Shuriken, толщину рамки вокруг экрана удалось сократить до 8 мм

    16:5021

    CompuLab утверждает, что неттоп с пассивным охлаждением Intense PC по производительности сопоставим с настольным ПК: Поставки Intense PC производитель обещает начать во втором квартале

    16:2416

    Colorful выпустила barebone-комплект Desert Eagle для сборки компактного игрового ПК: В набор входит системная плата типоразмера Mini-ITX и видеокарта Radeon HD 6750

    16:1210

    Фото дня: системная плата EVGA Z77 Classified: Похоже, что модель получит порт Thunderbolt

    15:222

    Crucial также предлагает использовать SSD в качестве кэш-накопителя: В набор Adrenaline входит SSD ёмкостью 50 ГБ, крепление, кабель и утилита NVELO Dataplex

    14:383

    CeBIT: в твердотельном накопителе OCZ Vertex 4 используется контроллер Indilinx Everest 2 : Запланирован выпуск модификаций OCZ Vertex 4 объемом до 2 ТБ

    14:379

    Altera удалось «скрестить» FPGA и оптический интерфейс: В состав демонстрационной установки вошла тестовая плата из комплекта Stratix IV FPGA 100G

    14:17

    NXP выпустила микроконтроллеры LPC1100XL со сверхнизким энергопотреблением: Также представлены микроконтроллеры LPC11E00 со встроенной памятью EEPROM

    13:401

    Walton Chaintech возвращается к выпуску системных плат и 3D-карт: C помощью Colorful компания Walton Chaintech попробует возродить марку

    13:143

    Контроллер Intel Ethernet Controller X540 ускорит распространение 10 Gigabit Ethernet: Разработка предназначена для недорогих адаптеров LOM с низким уровнем энергопотребления

    13:0913

    Комиссия по международной торговле США пересмотрит решение в споре между Microsoft и Motorola Mobility: Окончательное решение должно быть принято этой весной

    12:0815

    Основой плат Gigabyte Z77X-UD3H и Z77X-UD5H послужил набор системной логики Intel Z77 : Модели Z77X-UD5H и Z77X-UD5H с хорошим оснащением относятся к верхнему сегменту

    11:252

    Elecom оценивает «флэшку» MF-BSU304GBK с интерфейсом USB 3.0 всего лишь в $19: Для Elecom MF-BSU304GBK выбрана конструкция с выдвижным разъемом

    08:009

    CeBIT: фоторепортаж со стенда BIOSTAR — системные платы: Компания сделала упор на модели на наборе системной логики Z77

    00:251

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