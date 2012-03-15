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    15 марта 2012

    Viota M700 и Viota M970 — планшеты под управлением Android 4.0 Ice Cream Sandwich ценой около $100: Обе новинки построены на SoC, состоящей из CPU ARM Cortex-A8 и GPU Mali 400

    23:469

    Преемник ноутбука Dell XPS 15Z получит экран Full HD и CPU Ivy Bridge: Лэптоп будет комплектоваться процессорами Core i5-3210M и Core i7-3612QM

    23:211

    Atmel расширяет семейство микроконтроллеров AVR 14 моделями: Часть новинок Atmel уже доступна серийно

    21:221

    Intel обещает появление оптических кабелей Thunderbolt в текущем году: Пока в Thunderbolt используются медные кабели

    17:5718

    Vista Start Menu v.3.895 - утилита для оптимизации стартового меню в Windows XP/Vista: Утилита для оптимизации стартового меню в Windows XP/Vista

    17:45

    STDU Viewer v.1.6.86 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    17:10

    Hornil StylePix v.1.9.0 - бесплатный пакет для обработки графических файлов: Бесплатный пакет для обработки графических файлов

    16:45

    Основой моноблочного ПК MAINGEAR Solo 21 стала плата Intel DH61AG : Базовая комплектация MAINGEAR Solo 21 включает SSD объемом 32 ГБ и HDD объемом 500 ГБ

    16:108

    RemoveIT Pro v4 SE (2012.03.15) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    16:101

    Tweak-7 v.1.0 Build 1136 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    15:35

    Lantic Technology оснащает 3D-карту GT440 4 ГБ памяти : Lantic GT440 имеет выходы HDMI, DVI и D-Sub

    15:1819

    Kaspersky TDSSKiller v.2.7.20.0 - утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    15:00

    Carl Zeiss подтверждает скорый выход широкоугольного объектива для зеркальных камер: Сроком начала продаж назван май текущего года

    14:458

    Процессорный охладитель Deepcool GAMMAXX 400 представлен официально: В конструкцию Deepcool GAMMAXX 400 входят четыре тепловые трубки

    14:255

    VirtualBox v.4.1.10 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    14:25

    MediaInfo v.0.7.54 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    13:50

    Главный дизайнер Nokia подтвердил, что в компании работают над собственным планшетом: Планшет Nokia выйдет до конца года

    13:4518

    PDFCreator v.1.3.0 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    13:15

    За год объем поставок процессоров вырос на 3,6%, а доход производителей — на 13,2%: Средняя цена процессоров вернулась к докризисному уровню

    13:001

    MediaCoder 2011-R11 Build 5233 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    12:40

    За участие в сговоре с целью фиксации цен AU Optronics оштрафовали на 1 млрд. долларов: Окончательная сумма штрафа станет известна после рассмотрения апелляции

    12:2015

    XnView v.1.98.8 - бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    12:05

    SIV v.4.27 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    11:30

    Lian Li анонсировала ультракомпактный корпус PC-Q05 для систем на основе платы Intel DH-61AG: Высота корпуса Lian Li PC-Q05 равна 47 мм

    10:5917

    Новый «винлок» блокирует систему, меняя пароль пользователя: Новый троянец-блокировщик

    10:554

    Corel открывает новые горизонты в редактировании видео с Corel VideoStudio Pro X5: Возможности работы с HTML5, захват экрана, улучшенная производительность и сложные эффекты делают X5 самой универсальной версией программы на данный момент

    10:20

    Новое изображение смартфона Samsung Galaxy SIII: «сказка ложь, да в ней намек»?: Новое фото больше подходит серийной модели, чем предыдущее

    09:5943

    Personal Finances Free 5.0 сократит бесконтрольные расходы пользователя: Вышла пятая версия бесплатной программы для учета финансов

    09:45

    Видеокарта Inno3D на базе GeForce GTX 560 SE позирует на фото: Тактовая частота GPU — 776 МГц

    09:3010

    QNAP усовершенствовала серверные и облачные функции сетевых накопителей: QNAP объявляет о доступности микропрограммы следующего поколения для сетевых накопителей Turbo NAS

    09:10

    Marvell начинает поставки третьего поколения контроллеров SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Контроллер 88SS9187 позволяет развивать скорость передачи данных порядка 500 МБ/с

    08:458

    Вышел Oxford Advanced Learner’s Dictionary для Android: Современная лексика, американское и британское произношение отдельных слов и целых предложений, 1300 иллюстраций, грамматика в живых примерах, меню индивидуальных настроек My View, полнотекстовый поиск

    08:35

    Обновлена бесплатная программа для восстановления данных R.saver: Новая версия программы восстановления данных

    08:00

    Подробности о новом планшете Apple iPad: объем оперативной памяти удвоен, а частота процессора осталась прежней : Вычислительная часть однокристальной системы Apple A5X позаимствована у A5 без изменений

    08:0079

    Samsung подумывает о создании компактной камеры с ОС Android: Возможно, компания анонсирует подобное устройство на следующей выставке CES

    07:5010

    В корпусе для внешнего накопителя GW2.5CL-SUP3 объединены интерфейсы SATA 6 Гбит/с и USB 3.0: О наличии свободного места на HDD или SSD говорит светодиодный индикатор

    07:30

    Apple и Motorola пытались договориться о взаимном лицензировании: От соглашения между Apple и Motorola могли бы выиграть все компании, использующие ОС Google Android

    07:006

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