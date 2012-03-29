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    29 марта 2012

    Количество смартфонов с поддержкой NFC к 2016 году возрастет до 700 миллионов: В 2011 году мировые поставки смартфонов с поддержкой NFC достигли 30 миллионов

    23:595

    Eken A90 — недорогой планшет с ОС Android 4.0: Eken A90 — один из самых дешёвых планшетов с ОС Andriod 4.0

    19:3726

    Следующие 3D-карты серии NVIDIA GeForce GTX 600 могут выйти в мае: NVIDIA не спешит с выпуском решений в сегменте «до $250»

    18:4826

    В текущем году Amazon выпустит 2-4 новых планшета: Наибольшие шансы на появление на прилавках магазинов — у моделей с экранами 7 и 10 дюймов

    18:291

    Dell обновит ноутбук XPS 15 с выходом процессоров Ivy Bridge, заодно уменьшив его толщину: В конфигурацию Dell XPS 15 будет входить процессор Core i5-3210M или Core i7-3612M

    18:2716

    Корпуса для ПК BitFenix Shinobi и Colossus Window обзаводятся разъемами USB 3.0: Корпуса BitFenix Shinobi, Shinobi Window и Colossus Window получили по два разъема USB 3.0

    17:583

    Платы Foxconn H77M типоразмера mATX походят для создания домашних медиацентров: К достоинствам Foxconn H77M относится поддержка технологий Intel Smart Response и Intel Rapid Start

    17:284

    В США стартовали продажи интерактивных очков Epson Moverio BT-100: Moverio BT-100 — очки-дисплей под управлением ОС Android

    16:3330

    Камера Nikon D3200 будет иметь разрешение 24 Мп и выйдет в апреле?: Скорость серийной съемки Nikon D3200 составит 4 кадра в секунду

    15:3038

    Ассортимент Palit пополнился 3D-картой GeForce GTX 680 JetStream: 3D-карта Palit GeForce GTX 680 JetStream разогнана в заводских условиях

    15:0512

    LG Display начала поставки первых в мире гибких электрофоретических дисплеев — устройства с ними появятся на рынке в апреле: Ожидается, что пластиковые электрофоретические дисплеи LG Display произведут революцию на рынке электронных книг

    13:2828

    PerfectDisk 12.5.310 - простой, быстрый и удобный дефрагментатор: Простой, но быстрый и удобный дефрагментатор

    13:15

    BootIt Bare Metal v.1.08 - бут-диспетчер: Бут-диспетчер

    12:40

    ClamAV v.0.97.4 - бесплатный антивирус с открытыми исходными кодами: Бесплатный антивирус с открытыми исходными кодами

    12:05

    VideoCacheView v.2.15 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    11:301

    Первые снимки 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 680 Extreme Edition, которой отводится роль покорителя рекордов: Пока о тактовых частотах 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 680 Extreme Edition данных нет

    11:1113

    Freemake Video Converter v.3.0.2.5 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    10:20

    Commell LP-170 — системная плата типоразмера Pico-ITX с предустановленным процессором Intel Atom: Размеры новинки — всего 10 х 7,2 см

    09:5914

    Монитор Philips Brilliance 241P4LRY следит за осанкой пользователя: Диагональ экрана монитора — 24 дюйма

    09:5511

    O&O DiskImage Professional Edition v.6.0.473 - программа для создания резервных копий на ОС Windows: Программа для создания резервных копий на ОС Windows

    09:45

    TeamViewer v.7.0 Build 12979 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    09:10

    AIDA64 Extreme Edition v.2.30 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    08:354

    Состоялся релиз Dr.Web 7.0 для Android Light: Вышел релиз седьмой версии бесплатной антивирусной программы для мобильной операционной системы Android — Dr.Web Light

    08:002

    Компания Scythe обновила процессорную систему охлаждения Grand Kama Cross: Теперь процессорная система охлаждения Scythe Grand Kama Cross полностью совместима с процессорным гнездом Intel LGA2011

    08:003

    В сети появились изображения патентных решений НТС: НТС запатентовала новаторское положение динамиков у мобильных устройств

    07:0014

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