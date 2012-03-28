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    28 марта 2012

    Мировые поставки Samsung Galaxy Note превысили 5 миллионов: Samsung потребовалось пять месяцев, чтобы отгрузить партнерам 5 миллионов Galaxy Note

    21:4236

    Серия PNY Technologies XLR8 пополнилась наборами модулей памяти DDR3-2133 суммарным объемом 16 ГБ: Одновременно вышли и другие наборы серии модулей памяти PNY XLR8

    20:053

    Logitec UE Air Speaker — беспроводная акустическая система для устройств с iOS: Logitec UE Air Speaker использует технологию AirPlay

    19:1713

    Система охлаждения 3D-карты EVGA GeForce GTX 680 Signature 2 включает два вентилятора: Дата выпуска 3D-карты EVGA GeForce GTX 680 Signature 2 пока неизвестна

    19:057

    Процессорную гамму Intel покинут модели Core i3-2105 и Xeon L3406: Заказы на них будут приниматься до 26 октября 2012 года

    18:242

    Giada NI-HM65T — одна из самых маленьких материнских плат в мире с поддержкой процессоров Intel Sandy Bridge: Изделие можно укомплектовать процессорами Intel серий Core i3 и i5 или Celeron 867

    15:1412

    VIA выпускает компьютерные модули COMe-8X92 и QSM-8Q90 : Компьютерные модули VIA COMe-8X92 и QSM-8Q90 представляют собой ключевой компонент встраиваемых систем

    15:041

    В Австралии Apple могут оштрафовать за обман потребителей в рекламе планшета iPad: Компания уже собирается предложить вернуть деньги тем, кто купил новую модель iPad

    13:4269

    Цены планшетов с Windows 8 на платформе Intel будут лежать в диапазоне от $599 до $799: До конца года выйдет в несколько раз больше моделей планшетов с Windows 8 на платформе х86, чем на платформе ARM

    13:0136

    Серию I-O Data DY1333 возглавили модули памяти DDR3-1333 объемом 8 ГБ: Модули I-O Data DY1333-8G доступны по одному и по два в составе наборов DY1333-8GX2

    12:159

    Kiwi CatTools v.3.7.0 - программа для автоматического изменения параметров конфигурации различных сетевых устройств: Программа для автоматического изменения параметров конфигурации различных сетевых устройств

    12:05

    Фото дня: 3D-карта Gainward GeForce GTX 680 Phantom с «невидимыми» вентиляторами : О тактовых частотах компонентов, цены 3D-карта Gainward GeForce GTX 680 Phantom и сроке ее появления продаже пока данных нет

    11:4816

    Spyware Terminator v.3.0.0.69 - бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО: Бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО

    11:30

    Wireshark v.1.6.6 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    10:55

    IrfanView v.4.33 - универсальная программа для просмотра графических и медиа-файлов: Универсальная программа для просмотра графических и медиа файлов

    10:203

    Teso K116 — Windows-планшет на базе процессора Ivy Bridge c экраном диагональю 11,6 дюйма: В оснащение устройства войдет стыковочная станция со встроенной клавиатурой

    09:4712

    CCEnhancer v.3.2 - утилита, расширяющая возможности программы очистки дисков CCleaner: Бесплатная утилита, добавляющая в CCleaner поддержку новых программ

    09:452

    ASUS комплектует тонкий ноутбук U82U процессором AMD E-450: Масса лэптопа составляет 1,82 кг

    09:4026

    SpeedFan v.4.46 - утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов: Утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов

    09:10

    3D-карты GeForce GTX 680 SuperClocked появились в онлайновом магазине EVGA : Карты EVGA GeForce GTX 680 SuperClocked представляют собой копии референсного образца, но работающие на повышенных частотах

    09:003

    Программы-флудеры выводят из строя игровые серверы Counter-Strike и Half-Life: Зафиксирована волна распространения приложений-флудеров

    08:35

    100 выдающихся изобретений мира – в атласе "Великие Изобретения" для iPad: Style Mobile Studio представляет атлас "Великие Изобретения" для iPad

    08:001

    Появились подробности о 3D-карте PowerColor Radeon HD 7970 Vortex II Edition : Ожидается, что в продаже HD7970 Vortex II Edition появится еще в текущем месяце

    08:001

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