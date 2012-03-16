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    16 марта 2012

    AOC снизила стоимость монитора e1649fwu, подключаемого по USB, почти на 30%: Изделие стало одним из самых доступных в своем клссе

    23:4512

    Lenovo комплектует ноутбук IdeaPad Y480 процессором Intel Core i7-3610QM: Изделие оценено в $999 в США

    23:355

    Твердотельные накопители Transcend SSD720 представлены официально: Устройства на базе контроллера SandForce могут нести до 512 ГБ флэш-памяти MLC NAND

    22:2712

    Видеокарта SAPPHIRE HD 7970 OC разогнана до 1 ГГц в заводских условиях: Модель оснащена системой охлаждения Dual-X с двумя вентиляторами

    22:002

    Графические процессоры 3D-карт Gigabyte GV-R787OC-2GD и GV-R785OC-2GD работают на повышенных частотах: Система охлаждения модели Gigabyte GV-R787OC-2GD имеет три вентилятора

    19:459

    Samsung не удалось заблокировать продажи iPhone и iPad в Нидерландах: В продукции Apple используются микросхемы Qualcomm, а Qualcomm является лицензиатом Samsung

    19:2511

    WD начинает продажи двухдисковых внешних накопителей MyBook Thunderbolt Duo : Накопители с интерфейсом Thunderbolt предложены в двух вариантах — объемом 4 и 6 ТБ

    19:094

    Члены Common Platform сделали выбор в пользу транзисторов FinFET при освоении норм 14 нм: Выпуск продукции по 14-нанометровой технологии члены Common Platform рассчитывают начать в 2014-2015 годах

    17:262

    Fusion-io начинает поставки высокопроизводительных SSD ioDrive2 и ioDrive2 Duo : Уже доступны модели Fusion-io ioDrive2 и ioDrive2 Duo объемом 365 ГБ, 785 ГБ, 1205 ГБ и 2,4 ТБ

    16:252

    Корпуса для массивов накопителей ORICO 9548RUS3 и 9558RUS3 оснащены интерфейсами USB 3.0 и eSATA: Модель ORICO 9548RUS3 рассчитана на четыре, 9558RUS3 — на пять накопителей

    16:1011

    Mp3 Ripper v.6.6.6 - бесплатная программа для создания копий CD-дисков: Бесплатная программа для создания копий CD-дисков

    15:351

    Pidgin v.2.10.2 – бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам: Бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам

    15:00

    UltraEdit-32 v.18.00 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    14:25

    Advanced SystemCare v.5.2.0 Final - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    13:501

    Процессоры Intel Haswell и чипсет Lynx Point выйдут через год: Процессоры Haswell будут несовместимы с современными системными платами

    13:3738

    Пользователи смартфонов желают больших экранов: Исследование Strategy Analytics Wireless Device Lab

    13:1947

    GOM Player v.2.1.39 – бесплатный и достаточно удобный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    13:151

    BitComet v.1.32 - качественный файловый обменник: Качественный файловый обменник

    12:40

    Появились первые изображения планшета Nokia с ОС Windows 8: Пока речь идет о концептуальных эскизах

    12:3747

    VueScan v.9.0.87 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    12:05

    Фотоаппарат FujiFilm X100 Black Edition доступен в количестве 10 000 устройств: X100 версии Black Edition доступен для заказа

    11:428

    GoodSync v.9.1.2.2 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    11:30

    MP3 Quality Modifier v.2.31 - бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов: Бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов

    10:551

    TSR Watermark Image v.2.1.2.5 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    10:20

    Logitec предложила хранить HDD в разноцветных пластиковых контейнерах: Пользователям доступны четыре цветовых варианта исполнения

    09:5919

    Стали доступны для заказа еще пять серверных процессоров Intel линейки Xeon E5: Новые позиции прайс-листа — Xeon E5-1603, E5-1607, E5-2689, E5-2648L и E5-2658

    09:551

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.6: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    09:45

    XMedia Recode v.3.0.8.4 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    09:10

    Выпущена бета-версия Dr.Web 7.0 для Android: «Доктор Веб» информирует пользователей о выпуске бета-релиза обновленной версии антивирусной программы Dr.Web для Android

    08:35

    В 23-дюймовом мониторе Philips Blade 2 толщиной 12,5 мм используется панель типа IPS: Монитор Philips Blade 2 оснащен двумя входами HDMI и одним — VGA

    08:3019

    Карта PowerColor PCS+ HD7770 получила оригинальный кулер и нарастила частоты: Одно из самых высокочастотных предложений на сегодня

    08:204

    ESET: банковские трояны атакуют российских пользователей: ESET сообщает о самом распространенном вредоносном ПО

    08:00

    Видеокарта HIS Radeon HD 7970 IceQ X2 получит фирменную систему охлаждения с двумя вентиляторами: Питание компонентов HIS Radeon HD 7970 IceQ X2 построено по шестифазной схеме

    08:002

    Устройство Aleratec 1:3 HDD Copy Dock Duplicator можно использовать для копирования жестких дисков и в качестве стыковочной станции: Устройство для копирования жестких дисков Aleratec 1:3 HDD Copy Dock Duplicator оснащено интерфейсами USB 3.0 и eSATA

    07:302

    Нетбук ASUS Eee PC 1025C доступен для покупки на Amazon: Платформа Intel Cedar Trail, семейство Eee PC Flare

    07:0014

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