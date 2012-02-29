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    29 февраля 2012

    MWC 2012: ZTE показала четыре планшета под управлением Android, два из них – на платформе NVIDIA Tegra 3: В двух других устройствах используются платформы Qualcomm MSM8960 и MSM8260

    23:59

    «Родительский контроль» для Android и iOS от «Лаборатории Касперского»: Новые решения предназначены для защиты детей от нежелательного контента в Интернете

    23:57

    MWC 2012: Mifavor — новый интерфейс для Android-смартфонов от ZTE: Его главная особенность — упрощение выполнения всех основных операций.

    23:55

    MWC 2012: Toshiba показала планшетный компьютер AT270 на платформе NVIDIA Tegra 3: Экран устройства выполнен по технологии Super AMOLED и имеет диагональ 7,7 дюйма

    23:257

    MWC 2012: LG продемонстрировала успехи в управлении передачей данных по сети LTE: Технология LG позволяет переключаться между режимами передачи голоса и видео без прерывания разговора

    20:0317

    Synaptics начинает поставки однокристального контроллера ClearPad 3250 In-Cell для сенсорных экранов смартфонов: Контроллер ClearPad 3250 In-Cell рассчитан на работу с интегрированными сенсорами

    19:551

    OCZ выпустила SSD Agility 3 ёмкостью 180 и 360 ГБ: Накопители характеризуются скоростью чтения до 525 МБ/с и записи до 495 МБ/с

    19:122

    MWC 2012: подробности о референсном дизайне смартфона на платформе Intel Medfield: Аппарат оснащается SoC Intel Atom Z2460

    18:4925

    Серия платформ Rockchip RK30xx предназначена для недорогих планшетов: Rockchip лицензирует для использования в Rockchip RK30xx разработки ARM

    18:326

    MWC 2012: планшет ASUS Transformer Pad 300 — «облегченная» версия Transformer Prime: Объем флэш-памяти урезан до 16 ГБ, а корпус вместо металла сделан из пластика

    15:319

    MWC 2012: Nokia анонсировала новые версии смартфона Lumia 900, назвала цену и срок начала поставок: Предусмотрен выпуск трех цветовых вариантов Nokia Lumia 900

    15:0432

    Сетевое хранилище Synology DiskStation DS1512+ рассчитано на пять HDD: Сетевое хранилище Synology DiskStation DS1512+ поддерживает HDD объемом до 4 ТБ

    14:3321

    AMD снижает цены на процессоры Phenom II: Одновременно названы цены APU AMD A6-3620 и A8-3820

    14:1015

    PNY использует в твердотельных накопителях серии Professional SSD контроллеры SandForce SF-2281 и SF-2282 : Производитель предоставляет на накопители серии Professional SSD три года гарантии

    13:301

    Блок питания OCZ Fatal1ty мощностью 1000 Вт обрел статус серийного продукта: Цену и срок начала продаж новинки производитель не называет

    13:00

    Каталог LanCool пополнил корпус PC-K65 категории mid-tower: Модель рассчитана на системные платы типоразмера ATX, mATX и Mini-ITX

    12:483

    Миниатюрный модуль Connect One Nano WiReach USB — поддержка Wi-Fi IEEE 802.11n менее чем за $10: Подключение модуля Connect One Nano WiReach USB к системе выполняется по интерфейсу USB

    12:408

    Toshiba выменяла у Western Digital оборудование для выпуска HDD за дочернее предприятие в Таиланде: Стороны рассчитывают завершить операцию в марте этого года

    12:038

    Появилась полная информация о GeForce GTX 560 SE, включая результаты тестов: Основой карты служит разновидность GPU GF114

    11:3719

    MWC 2012: ZTE показала смартфон PF112 под управлением Android 4.0: Новинка оснащается экраном диагональю 4,5 дюйма разрешением 720p

    09:471

    Samsung Galaxy S III обзаведется экраном Full HD?: Ожидается, что аппаратной платформой смартфона послужит однокристальная система Samsung Exynos 4412

    09:0659

    Аналогово-цифровой преобразователь ESS Technology SABRE32 Ultra ADC характеризуется DNR 124 дБ и THD+N 0,00025%: Для внешнего оформления ES9112 SABRE32 Ultra ADC выбран корпус типа 28-SOP

    09:00

    MWC 2012: Silicon Image показывает в работе референсный дизайн GameChanger, в котором используется технология WirelessHD: WirelessHD использует частоту 60 ГГц для передачи видео высокой четкости и звука

    08:30

    Официально: iPad 3 будет представлен 7 марта: Новая версия iPad лишится кнопки «домой»

    08:1663

    ORICO 6566-S4 превращает один порт eSATA в четыре: Концентратор портов eSATA 6566-S4 поддерживает функцию горячего подключения устройств

    08:003

    MWC 2012: ZTE Pico — первая в отрасли базовая станция для миниатюрной соты TD-LTE: Станции Pico призваны устранить проблемы, связанные с быстро растущей потребностью в передаче данных по сотовому подключению

    08:001

    MWC 2012: Huawei объединяет усилия с IBM, нацеливаясь на корпоративный мобильный рынок: Средствами доступа к офисной среде выступят смартфоны и планшеты

    07:301

    Накопители Kingston HyperX SSD развивают скорость чтения 555 МБ/с: В режиме записи скорость Kingston HyperX SSD достигает 510 МБ/с

    07:003

    Камера смартфона Nokia 808 PureView разрешением 41 Мп: подробности: Для чего камере смартфона разрешение 41 Мп?

    00:1043

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