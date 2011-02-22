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    22 февраля 2011

    Lenovo догоняет Apple на рынке моноблочных ПК: По оценке аналитиков Lenovo за год увеличит поставки моноблоков на 54%

    23:10

    MacBook Air на Sandy Bridge могут быть выпущены в июне: Новые модели ультрапортативных ноутбуков Apple MacBook Air будут выпущены в июне 2011 года

    21:246

    Системная плата MSI Big Bang Marshal на чипсете Intel P67 представлена официально: На плате имеется восемь слотов для графических ускорителей

    20:3011

    Colorful оснащает карты на базе GPU GeForce GT 440 оригинальными кулерами и печатными платами: Подойдут ли эти карты для HTPC?

    20:052

    Mushkin пока не собирается переходить на 25-нанометровую флэш-память: В компании Mushkin решили не спешить с переходом на флэш-память, выпускаемую по нормам 25 нм

    19:093

    Nokia обещает, что смартфоны с Windows будут недорогими: Цены смартфонов с ОС Microsoft Windows Phone быстро снизятся, пообещал глава Nokia

    18:1615

    В течение года Dell планирует выпустить еще пять планшетов: Из пяти моделей одна будет работать под управлением Windows 7

    17:432

    Моноблочные ПК Sony VAIO L оснащены 24-дюймовыми экранами со светодиодной подсветкой: Сенсорная рамка вокруг дисплея способна реагировать на прикосновения пользователя

    17:1910

    Бесплатные приложения для iOS приносят разработчикам больший доход, чем их аналоги для Android: Более высокий доход (иногда — вдвое) делает пользователей iOS более ценными для разработчиков

    16:326

    В штате Джорджия рассматривают возможность замены бумажных учебников на iPad: Применение iPad позволит актуализировать учебный материал и сделать взаимодействие студентов и преподавателей более эффективным

    15:3133

    ADATA оснащает внешний жесткий диск CH11 интерфейсом USB 3.0 : Накопитель ADATA CH11 будет доступен в трех вариантах объема: 500 ГБ, 750 ГБ и 1 ТБ

    14:40

    Если AMD и продается, покупателей может оттолкнуть цена: Анализ Bloomberg показывает, что AMD обошлась бы потенциальному покупателю в 12,8 млрд. долларов

    14:1528

    Компания Kno продает бизнес, связанный с планшетами: Разработчик планшета с двумя экранами решил не вступать в конкуренцию с крупными компаниями

    13:431

    Немецкие специалисты создали «камеру» толщиной 300 мкм: Конструкция изделия воспроизводит строение сложного глаза насекомых

    13:134

    Nokia проясняет планы адаптации Windows Phone для своих смартфонов: Nokia собирается участвовать в разработке ОС Microsoft Windows Phone

    13:0132

    Производители флэш-памяти типа NOR вернулись к освоению более тонких норм техпроцесса: Компании Spansion, Macronix International и Winbond Electronics планируют переход к более совершенным техпроцессам

    12:08

    AMD заказала у TSMC дополнительное количество APU: AMD столкнулась с повышенным спросом на гибридные процессоры Zacate и Ontario

    11:052

    MacPilot 4.1.8 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений: настройки скрытых параметров операционной системы Mac OS X и различных приложений

    10:28

    Hanvon покажет на CeBIT «мультимедийную электронную книгу» HPad A112: HPad A112 — новое межклассовое устройство Hanvon, напоминающее и планшет, и электронную книгу

    08:46

    NEC Medias N-04C готов примерить на себя звание самого тонкого Android-смартфона планеты: Android-смартфон NEC Medias N-04C неожиданно оказался тоньше, чем Sony Ericsson Xperia Arc и Samsung Galaxy S II

    08:3310

    Apple готовит в лице Light Peak преемника USB, Ethernet , SATA и DisplayPort?: технология позволяет использовать универсальные порты — одни и те же для подключения периферийных устройств, сети, дисплея и жестких дисков

    08:2838

    MSI назвала Wind U160MX «нетбуком мечты»: Новый нетбук MSI Wind U160MX ничем не отличается от собратьев по классу, но проивзодитель называет его «нетбуком мечты»

    08:1511

    Dell снимает с производства ноутбук XPS 14: На смену ноутбуку Dell XPS 14 придет более тонкая модель на платформе Huron River

    08:021

    Стала известна стоимость двухъядерных процессоров Intel Sandy Bridge: Анонсированные в начале января двухъядерные процессоры Intel Sandy Bridge наконец-то стали доступны

    07:176

    Новые MacBook Pro, возможно, будут использовать SSD для ОС и HDD для данных :

    01:2917

    Основой мини-ПК Xtreamer Ultra стала связка Atom D525 и ION 2: Мини-ПК Xtreamer Ultra построен на двухъядерном процессоре Intel Atom D525 и графическом процессоре NVIDIA ION 2

    00:01

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