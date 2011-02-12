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    12 февраля 2011

    Объектив Voigtländer SL II Heliar Classic 1,8/75mm будет выпускаться в вариантах для камер Nikon и Canon:

    23:303

    Процессорный охладитель Arctic Freezer 13 Pro оснащен двумя вентиляторами разного размера:

    20:107

    Первые сведения о MSI X-Slim X370: компактном ноутбуке на базе двухъядерного APU AMD Zacate E-350:

    19:456

    Прием заказов на планшеты eLocity A10 начнется на следующей неделе:

    18:333

    Блоки питания EcoMaster LEPA мощностью 500, 700 и 900 Вт имеют сертификат 80Plus Gold:

    18:171

    Системная плата BIOSTAR A880GU3 с процессорным гнездом AM3 имеет порты USB 3.0:

    18:03

    Адаптер I-O Data WDA-X1 обеспечивает беспроводное подключение ПК к телевизору:

    17:298

    Samsung Electronics и IBM обменялись лицензиями на патенты:

    16:37

    Hitachi представила дисплей для смартфонов разрешением 720 x 1280 пикселей:

    15:1535

    Названа причина неудачи ноутбука Dell Adamo :

    14:498

    Аналитики Digitimes Research оценили перспективы USB 3.0: Интерфейс USB 3.0 придет в смартфоны в 2013 или 2014 году, полагают специалисты

    14:112

    Первым процессором семейства Samsung Orion станет Exynos 4210 :

    13:551

    Acer GN245HQ — первый 3D-монитор с поддержкой NVIDIA HDMI 3D :

    13:398

    Eurocom выбрала для моноблочного ПК Uno 2.0 платформу Intel Calpella:

    13:18

    Первые изображения смартфонов Nokia с Windows Phone 7:

    13:0238

    В легкой игровой гарнитуре Roccat Kulo используются 40-миллиметровые динамики:

    12:421

    Названа цена и срок начала продаж объектива Sigma APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM:

    12:193

    Смартфон HP Pre3 с webOS предназначен для деловых пользователей:

    11:582

    Intel начнет поставки исправленных чипсетов 6-й серии 14 февраля:

    11:297

    Объектив Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II предназначен для полнокадровых камер:

    01:486

    Thecus N2200XXX: домашнее хранилище с ЦП Intel Atom D525 и двумя портами Gigabit Ethernet:

    00:508

    Renesas Mobile покажет первый мобильный процессор с многоядерной графической подсистемой POWERVR SGX MP:

    00:1011

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