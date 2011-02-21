  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 февраля 2011

    Гибридный накопитель Seagate Momentus XT страдает детскими болезнями: Пользователи Seagate Momentus XT столкнулись с проблемами

    23:3712

    Microsoft обеспечила поддержку взаимодействия Mac и Zune HD: утилита Windows Phone 7 Connector доступна в Mac App Store

    23:22

    Первые фото смартфона BlackBerry Bold Touch : Известного также под условными обозначениями Dakota (GSM) и Montana (CDMA)

    22:3934

    Magic Wand скрепляет Apple Wireless Keyboard и Magic TrackPad в один блок: компания TwelveSouth представила новый аксессуар для компьютеров Mac

    22:074

    Smartbook AG не удалось отстоять права на марку smartbook: Слово smartbook можно использовать свободно

    17:27

    Корпус In Win BUC продолжит модельный ряд DESTINY-Lite: Модель имеет корзину для накопителей с быстрым доступом извне

    17:00

    Графика: FastPictureViewer v.1.4 Build 178:

    16:451

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.6.0.3:

    16:101

    Адаптер Sharkoon DriveLink позволяет подключить SATA-накопитель к порту USB 3.0: Поддерживаются устройства типоразмера 2,5, 3,5 и 5,25 дюйма

    15:52

    Утилиты: PicPick v.3.0.0:

    15:35

    Утилиты: Calibre v.0.7.46:

    15:00

    USB-накопитель Transcend JetFlash 560 получил сварной металлический корпус и выдвижной разъем: Серебристый корпус накопителя JetFlash 560 украшен шахматным узором

    14:28

    Общение в сети: Digsby Build 87 Beta:

    14:25

    Настройщики: SSD Tweaker v.1.9.1:

    13:501

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.16:

    13:15

    Enermax представит процессорный кулер и вентиляторы T.B.Silence на CeBIT 2011 : Неназванная модель снабжена двумя вентиляторами

    13:00

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.8.1.1782:

    12:40

    Samsung разрабатывает мобильную память DRAM с расширенной шиной: Память wide I/O mobile DRAM в восемь раз превосходит DDR DRAM по пропускной способности

    12:343

    Безопасность: Deskman v.10.02:

    12:05

    Бюджетный iPhone вряд ли получит меньший размер: подтверждена информация о создании бюджетной версии iPhone с гоолосовым управлением

    11:5420

    Графика: Photo Magician v.1.6.0.7:

    11:30

    Rapid Weaver 5.0.4 для Mac OS X — пакет для создания веб-сайтов:

    11:24

    iPad 3 может получить Retina Display, а iPad 2 — антибликовое покрытие:

    11:043

    Файловые обменники: BitTorrent v.7.2 Build 24691:

    10:55

    iStat Menus 3.16 — утилита системного мониторинга для Mac OS X:

    10:49

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.59:

    10:20

    Flip4Mac 2.3.8.1 — новая версия WMV-компонента для QuickTime:

    09:55

    Настройщики: NVIDIA Inspector v.1.95:

    09:45

    OnyX 2.2.4 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    09:34

    Диагностика: CPU-Z v.1.57:

    09:10

    HEC/COMPUCASE готовит блок питания с сертификацией 80Plus Platinum и корпус Evolution:

    09:004

    Fujitsu показала на MWC 2011 прототип смартфона с двумя экранами под управлением… Symbian:

    08:5514

    Вышла 15-ая версия популярного видеоредактора Pinnacle Studio HD:

    08:35

    На MWC 2011 был показан ранний прототип планшета Sony Ericsson:

    08:322

    Manli представила неттоп T2 на платформе Intel:

    08:19

    File Juicer 4.27 для Mac выделяет изображения, звуки и видео из файлов:

    08:18

    ASK Labs подписала соглашение с CSense:

    08:00

    Playback 1.7.2 для Mac — утилита для передачи медиа на UPnP-устройства:

    07:08

    Apple может придумать собственное название для Light Peak в своих продуктах :

    02:4311

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018