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    19 февраля 2011

    Энтузиасты рисуют iPhone 5 и не только:

    23:4313

    Imagination анонсировала GPU Rogue для однокристальных систем :

    21:49

    Первый дисплей iiyama с матрицей типа VA и светодиодной подсветкой: X2472HD:

    21:3012

    Камера SeaLife Mini II предназначена для дайверов и любителей экстрима:

    19:533

    Планшет Microsoft на платформе ARM с Windows 8 выйдет в этом году?:

    19:2428

    Новый датчик OmniVision обеспечивает съемку видео с разрешением 8 мегапикселей/24 кадра в секунду:

    18:47

    ASUS заменит нетбук Eee PC 1001PX моделью 1011PX:

    18:317

    Будущие MacBook Air могут обзавестись встроенным 3G-модемом :

    17:486

    Intel инвестирует более 5 млрд. долларов в фабрику, рассчитанную на нормы 14 нм:

    17:4516

    ZTE представила смартфоны Skate и Amigo:

    17:302

    Nokia бесплатно раздаст разработчикам смартфоны E7 и устройства с Microsoft Windows Phone 7:

    15:1210

    Motorola представила европейскую версию смартфона Droid PRO:

    15:09

    Sony включится в гонку планшетов в следующем квартале :

    14:397

    Sparkle оснащает 3D-карту GeForce GTX 570 охладителем Accelero Xtreme и разгоняет ее:

    14:28

    Планшеты с перьевым вводом выпустит не только HTC :

    13:511

    Kodak собирается продать производство датчиков изображения типа CMOS:

    13:11

    Камера Nikon D5100 готова к началу поставок — анонс не за горами?:

    11:215

    Выбор Nokia в пользу Android привел бы к обвалу цен, а Microsoft заплатит ей миллиарды долларов:

    00:0460

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