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    28 февраля 2011

    GIGABYTE рассказывает, как отличить платы на чипсете Intel степпинга B3: Платы GIGABYTE на чипсете Intel степпинга B3 можно узнать по логотипу, оформлению коробки и маркировке

    21:3810

    Apple регистрирует торговую марку Places для социальных сетей: В патентной заявке Apple просит связать торговую марку Places со следующими продуктами и услугами: «Онлайновые службы социальных сетей; обеспечение сайтов социальных сетей; помощь в определении месторасположения людей с помощью GPS».

    20:58

    Внешний накопитель Buffalo HD-LBU2/V — лучший друг телевизоров: Накопитель Buffalo HD-LBU2/V обеспечивает запись телепрограмм

    19:331

    Фото дня: двухпроцессорный графический ускоритель Radeon HD 6990: Появились официальные изображения 3D-карты AMD Radeon HD 6990

    17:4013

    Релиз iOS 4.3 может состояться в ближайшие дни: Версия со статусом Golden Master имеет номер сборки 8F190

    17:001

    Интересные сведения о Thunderbolt: оптические трансиверы в кабеле, пропускная способность кабеля — 40 Гбит/с, задержка — 8нс и др.: Приведем компиляцию сведений о Thunderbolt, собранных «с миру по нитке».

    16:3431

    Подробности об интерфейсе Thunderbolt из первых рук: В Thunderbolt для передачи сигналов может использоваться электрический или оптоволоконный кабель — в чем разница?

    14:3533

    «Облачный сервис iTunes» может быть предназначен для резервного копирования медиатеки: Используя такую модель, пользователи смогли бы получить доступ к своей медиатеке iTunes с мобильных устройств.

    14:224

    Названа дата выхода Radeon HD 6990 — ждать осталось совсем недолго: В конфигурацию Radeon HD 6990 войдет два GPU AMD Cayman

    14:1011

    Lenovo начнет продажи обновленных ноутбуков ThinkPad T, L и W в конце марта: Общей чертой новых ноутбуков Lenovo является улучшенная поддержка голосовой связи

    13:563

    Ведущий дизайнер Apple может покинуть компанию: Британский дизайнер желает больше времени проводить у себя на родине, в то время как руководство компании такое развитие событий не устраивает.

    12:4828

    Названа дата выхода процессора Intel Oak Trail Z670 и планшетов на его основе: Системы на процессоре Intel Oak Trail Z670 будут представлены 30 марта

    12:294

    SeaMicro начинает поставки сервера на 256 процессорах Intel Atom N570: В конфигурацию SM10000-64 входит 256 двухъядерных процессоров Intel Atom

    12:0714

    Восстановление данных: R-Studio v.5.3 Build 133533: Программа для резервного копирования данных и работы с бэкапами

    12:05

    MarsEdit 3.1.7 для Mac — обновление редактора блогов: По словам разработчиков, создание новых записей блогов с помощью MarsEdit настолько же просто, как создание нового сообщения электронной почты с помощью email-клиента.

    11:42

    Active Media Products относит накопитель Predator V3 к «SSD серверного класса»: Устройство с интерфейсом SATA 6 Гбит/с развивает скорость до 410 МБ/с

    11:371

    Настройщики: Windows 7 Manager v.2.0.8: Настройщик операционных систем Windows Seven

    11:30

    Американские специалисты создали первый миллиметровый компьютер : Микроминиатюризация позволит имплантировать компьютер в глаз пациента

    11:2117

    Первый снимок фронтальной панели iPhone 5 может свидетельствовать об увеличении дисплея смартфона: iDealsChina сообщает о том, что в скором времени могут быть доступны новые снимки компонентов iPhone 5, в том числе и тыльной стороны.

    11:167

    Мультимедиа: XMedia Recode v.2.3.0.9: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    10:55

    Airfoil 4.0.2 — утилита для трансляции звука с Mac на AirPort Express и Apple TV: Программа позволяет синхронно транслировать звук, воспроизводимый на компьютере Mac, на AirPort Express, телевизионную приставку Apple TV, на другие компьютеры Mac и PC и даже iOS-устройства, на которых запущено соответствующее клиентское ПО.

    10:341

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.62: Программа для просмотра TV-передач на компьютере

    10:20

    Apple продолжает искать возможности использования в Mac дисплеев с ультравысоким разрешением:

    10:0836

    SPARKLE использует в карте GeForce GTX 580 Thermal Guru кулер собственной разработки: Эффективность охлаждения улучшилась, масса - уменьшилась

    10:00

    X Lossless Decoder 20110226 — декодер lossless-аудио для Mac: X Lossless Decoder (XLD) для Mac OS X позволяет декодировать, конвертировать и воспроизводить аудиоданные в различных lossless-форматах.

    09:51

    Диагностика: HDDLife for Notebooks v.3.1.172: Обновленная версия программы мониторинга жестких дисков ноутбуков

    09:45

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.84: Новая версия программы мониторинга доступности серверов с исправленными ошибками

    09:10

    MobileMe больше не продается. На подходе бесплатная подписка?: Apple разослала своим реселлерам предупреждение о прекращении продаж коробочной версии подписки онлайнового сервиса MobileMe.

    08:44

    Hotmail: новые системы защиты от угона: Microsoft укрепила оборонительные способности пользователей популярного сервиса Hotmail

    08:35

    Обновление Dr.Web для Android Light: Обновленная версия антивируса для OS Android от Dr.Web

    08:00

    В плате MSI P67A-GD80 B3 используется исправленный чипсет Intel: Компания MSI объявила о начале поставок системной платы P67A-GD80 B3

    05:422

    ASUS помечает ноутбуки на исправленных чипсетах Intel 6-й серии: Компания ASUS возобновляет поставки ноутбуков на процессорах Intel Sandy Bridge

    05:206

    GIGABYTE выбрала CeBIT местом выпуска разогнанной 3D-карты GeForce GTX 580 SOC: На выставке CeBIT будет представлена 3D-карта GIGABYTE GTX 580 SOC

    05:042

    Корпуса для внешних накопителей Zalman ZM-HE250 U3, ZM-HE350 U3 и ZM-HE350 U3E получили интерфейс USB 3.0: Представлены корпуса для внешних накопителей Zalman ZM-HE250 U3, ZM-HE350 U3 и ZM-HE350 U3E с интерфейсом USB 3.0

    04:422

    Canon разъяснила одну из особенностей работы автофокуса камер EOS 7D, 40D, 50D и 60D: C некоторыми объективами крестообразные датчики автофокусировки камер Canon EOS 7D, 40D, 50D и 60D превращаются в линейные

    03:512

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