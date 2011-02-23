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    23 февраля 2011

    Завтра Intel снова представит технологию Light Peak, пока с медными проводами вместо оптоволокна: Использование проводов не снизит скорость, заверяет Intel

    22:5326

    Названы имена первых плат Intel на наборе системной логики Z68: На второе полугодие компания Intel запланировала выпуск системных плат DZ68BC и DZ68DB

    22:284

    Основой неттопов Foxconn NetBox-nT435, NetBox-nT435Н и NetBox-nT535 стали процессоры Intel Atom: В неттопах Foxconn NetBox-nT435, NetBox-nT435Н и NetBox-nT535 используются процессоры Intel Atom D425 и D525

    21:36

    Light Peak в исполнении Apple получит название Thunderbolt, а его порт будет совмещен с Mini DisplayPort: Также в новых MacBook Pro будет использоваться интегрированное графическое ядро Intel HD Graphics 3000

    19:209

    Одновременно с MacBook Pro могут быть представлены и новые iMac: Вероятно, новые iMac бelen использовать Intel Sandy Bridge и Light Peak

    18:513

    iPad 2, похоже, будет представлен 2 марта: В этот день компания планирует провести встречу с журналистами в Центре искусств Йерба Буэна в Сан-Франциско

    17:3610

    Intel представит платформу Medfield в третьем квартале: Платформе Intel Medfield предстоит конкурировать с NVIDIA Tegra 2

    17:02

    Опубликованы подробности о системной плате Gigabyte X58A-OC: Gigabyte Technology завершает работу над системной платой X58A-OC

    15:335

    Завтра Apple может попрощаться с пластиковыми ноутбуками и представить новые MacBook Pro с SSD, Light Peak и 12 ч автономной работы: Новые MacBook Pro станут легче и получат большее разрешение дисплея

    14:5729

    Глава Nokia продал все акции Microsoft: Господин Элоп продал оставшиеся акции Microsoft и купил 150000 акций Nokia

    14:535

    TYZX может запатентовать управление жестами с использованием стереоскопических камер: Компания TYZX патентует использование стереоскопического машинного зрения для управления жестами

    14:306

    Блоки питания Mushkin Joule нового поколения получили сертификат 80 PLUS: Компания Mushkin выпустила новое поколение блоков питания Volta и Joule

    11:20

    Размеры корпусного вентилятора Zalman ZM-F4 равны 135 х 135 х 25 мм : Zalman ZM-F4 можно установить вместо 120-миллиметрового вентилятора

    09:42

    Genius анонсировала модную беспроводную мышь Navigator 905 Vogue: Мышь поддерживает технологию BlueEye Tracking, благодаря которой работоспособность устройства должна достигаться на любых поверхностях

    08:595

    Acer готовит монитор DX241H с предустановленным браузером Google Chrome : Для работы встроенного браузера, Acer оснастит монитор однокристальной платформой с процессором ARM Cortex-A8

    08:4720

    Ноутбук Sony VAIO S подвергся модернизации: Новый VAIO S получил корпус из магниевого сплава толщиной 24 мм и двухъядерный Intel Core i7-2620M (2,7 ГГц)

    08:386

    «Флэшка» Elecom MF-ASU3: USB 3.0 и алюминиевый корпус: USB-диск Elecom MF-ASU3, подключаемый по USB 3.0, заключен в алюминиевый корпус и поддерживает программное шифрование данных

    08:254

    Sony реинкарнировала ноутбук VAIO C: Sony VAIO C образца 2011 года построены на платформе Intel Huron River и комплектуются Core i5-2410M

    08:08

    ECS привезет на CeBIT планшетные компьютеры и электронные книги: Устройство с Windows 7 будет на Intel Oak Trail, а с Android на базе SoC Marvell

    07:26

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