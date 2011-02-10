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    10 февраля 2011

    Первый смартфон Nokia с ОС MeeGo умер, не родившись?:

    20:1722

    Обновление ПО Amazon Kindle добавляет реальные номера страниц, публичные комментарии и новую верстку журналов:

    20:00

    Кто хочет стать миллионером?: Аудитория сайта IXBT.com в Украине перевалила за миллион

    19:3511

    Камера Olympus VG-110: разрешение 12 Мп и 4-кратный «зум» за $90:

    19:13

    Sony сделает спецификации E-mount бесплатно доступными:

    18:495

    Карта ZOTAC GeForce GTX 560 Ti AMP!: повышенные частоты и игра Assassin’s Creed: Brotherhood:

    16:16

    Представлена компактная камера Canon IXUS 115 HS:

    13:272

    Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II: вторая версия недорого стабилизированного «зума»:

    12:229

    В этом году появятся смартфоны с Android дешевле $100 :

    11:5323

    Габариты компактной камеры Canon IXUS 220 HS равны 92 x 56 x 20 мм:

    11:391

    Неприятность с чипсетами Intel 6-й серии уменьшила интерес к новой платформе:

    11:0125

    Компактная камера Canon IXUS 310HS с сенсорным экраном имеет ручные режимы съемки:

    10:117

    ASUS будет бороться с Apple iPad с помощью «секретного оружия»:

    08:5639

    Стремясь привлечь пользователей в Mac App Store, Apple может отказаться от продаж коробочного ПО:

    08:536

    Dell отправляет ультратонкий ноутбук Adamo на пенсию:

    08:3910

    RunCore оснащает карту расширения ExpressCard/34 встроенным SSD и портами USB 3.0:

    08:244

    Globalscale представила компьютер на платформе ARM размером с телефон:

    07:5711

    Packard Bell оснащает монитор Maestro 230 асимметричной подставкой:

    07:1411

    Моноблочный сенсорный ПК HP TouchSmart 610 готов принять комфортное для пользователя положение :

    07:007

    Камера Olympus SZ-10: попытка «заново открыть категорию ультра-зумов»:

    06:008

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