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    3 февраля 2011

    Enermax заблаговременно подготовилась к знойному лету с охлаждающей подставкой Aeolus Premium:

    23:03

    ARM приоткрывает свои планы — в этом году выйдут ядра Kingfisher и Cygnet:

    20:572

    Inno3D выпускает два варианта 3D-картs GeForce GT 440, различающихся объемом памяти:

    18:36

    Найден полупроводниковый материал, превосходящий кремний:

    15:5016

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.3.1:

    15:35

    С камерой Ricoh GXR можно будет использовать объективы Leica M:

    15:254

    Безопасность: Deskman v.10.01:

    15:00

    Система охлаждения 3D-карты Manli GeForce GT 440 несколько больше, чем у референсного образца:

    14:48

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.8.2.1:

    14:25

    Адаптеры HighPoint RocketHybrid объединяют SSD и HDD в виртуальные гибридные накопители:

    14:205

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.3.6:

    13:50

    Доки StarTech SATDOCK4U3E и SATDOCK4U2E рассчитаны на четыре HDD одновременно:

    13:453

    Toshiba наделяет ноутбук способностями хамелеона:

    13:259

    MSI готовит видеокарту GeForce GTX 580 с водяным охлаждением:

    13:151

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.10.0.0.611:

    13:15

    Apacer использует во флагманских SSD Turbo II AS602 производительный контроллер SandForce SF-1222:

    13:10

    Newer Technology предлагает переходник из eSATA в USB 3.0:

    13:102

    NOOK Color работает под управлением Android 3.0:

    13:001

    Кодеки: x264 Video Codec r1884:

    12:40

    Утилиты: BlueScreenView v.1.31:

    12:05

    Графика: Photo Magician v.1.6.0.1:

    11:30

    Утилиты: Windows Product Key Retriever v.2.50:

    10:55

    Настройщики: 360Amigo System Speedup v.1.2.1.5200:

    10:20

    Дефрагментаторы: Defraggler v.2.02:

    09:45

    «Лаборатория Касперского» проводит Педагогический форум:

    09:10

    LG официально подтвердила намерение представить смартфон Optimus 3D на выставке MWC 2011:

    08:59

    В ноутбуках Panasonic Let's Note N10, S10 и B10 используются процессоры Intel Core второго поколения:

    08:506

    TDP гибридного процессора AMD для планшетов составит всего 5 Вт:

    08:3715

    Обновление Dr.Web для Android Light:

    08:35

    ASUS обновила внешние жесткие диски серии Lamborghini:

    08:29

    SecureTower теперь контроллирует и Jabber-клиенты:

    08:00

    Президент ARM опроверг слухи о продаже компании:

    07:005

    Intel «засветила» смартфон на платформе Medfield:

    00:3023

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