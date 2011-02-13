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    13 февраля 2011

    Сотрудники Nokia недовольны прекращением разработки Symbian:

    23:5523

    Samsung готовит CMOS-датчики разрешением 8 и 12 Мп с обратной засветкой:

    23:403

    Dell анонсировала трансформируемый ноутбук Latitude XT3:

    22:502

    SkyTraq разработала приемник спутниковой навигации, поддерживающий GPS и GLONASS:

    22:445

    Thermaltake пополняет серию блоков питания Toughpower Grand тремя новыми моделями:

    22:152

    На сайте Best Buy появился планшет Motorola Xoom; цена пугает и смешит одновременно:

    21:0715

    Kyocera Echo: Android-смартфон с двумя сенсорными экранами:

    21:0010

    PENTAX выпустит серебристые варианты зеркальной камеры K-5 и трех объективов:

    20:402

    Фото смартфона Samsung Galaxy S II и данные о планшете Galaxy Tab II накануне официального анонса:

    17:547

    Sigma показала макет объектива с байонетом E-mount:

    17:345

    Когда Windows Phone окончательно заменит Symbian?:

    15:1318

    VTech InnoPad — планшет для самых маленьких:

    14:422

    Производители объективов одобрили решение Sony открыть спецификации E-mount:

    14:282

    Dell обещает в этом году выпустить 10-дюймовый планшет с Windows 7 :

    14:231

    Apple готовит дешевую версию iPhone?:

    14:1018

    Незадолго до анонса в Сеть «утекли» характеристики смартфона Samsung Galaxy S2:

    13:509

    Поставки двухъядерных процессоров Intel Sandy Bridge стартуют 20 февраля:

    13:205

    Создан первый в мире программируемый нанопроцессор:

    13:0020

    Компания ViewSonic выбрала для смартфона V350 ОС Android, а планшету ViewPad 10Pro досталось две ОС сразу:

    12:307

    Marvell первой добавляет в решение Wi-Fi для мобильных устройств поддержку MIMO :

    12:09

    Союз Microsoft и Nokia — благо для Android?:

    11:4919

    Компания Olympus отметила 75-летие марки Zuiko показом интересных экспонатов:

    11:002

    Renesas Mobile и Nomovok впервые покажут работу MeeGo на процессоре Renesas:

    10:15

    HP TouchPad — первый планшет с webOS:

    02:137

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