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    25 февраля 2011

    Toshiba перевела ноутбуки dynabook серии R на процессоры Sandy Bridge: Помимо новой платформы, ноутбуки обзавелись портами USB 3.0 и позволяют работать с картами SDXC

    23:33

    Fujitsu полностью рассекретила планшет Stylistic Q550 (обновлено): Как и предполагалось ранее, устройство построено на платформе Intel Oak Trail с процессором Atom Z670 во главе

    22:2026

    Опубликованы спецификации флэш-памяти HLNAND2: Интерфейс HLNAND2 оптимизирован для использования в накопителях

    21:54

    SSD Patriot Wildfire: новейшие контроллеры SandForce SF-2200 и скорости чтения и записи до 500 МБ/с: Остается проверить, насколько декларируемая скорость соответствует реальной

    21:006

    OWC наращивает объем дисковых массивов Mercury Elite-AL Pro Qx2 до 12 ТБ: Поддерживаются массивы RAID уровней 0, 1, 5 и 10

    19:506

    SandForce представила контроллеры SSD второго поколения SF-2200 и SF-2100: Контроллеры SandForce SF-2200 и SF-2100 оснащены интерфейсами SATA 6 и 3 Гбит/с соответственно

    18:134

    Двухпроцессорная 3D-карта NVIDIA GeForce GTX 590 выйдет через две недели: Графический ускоритель GeForce GTX 590 выйдет в середине марта, а не в феврале, как ожидалось ранее

    17:3727

    Глава TSMC уверен, что расширение производства не будет чрезмерным: Подтверждено намерение TSMC использовать пластины диаметром 450 мм

    16:044

    TYAN покажет плату S8010 для процессоров AMD Opteron 4100 : На мероприятие AMD Server Summit компания TYAN привезет системную плату S8010

    15:462

    ECS выпустила линейку системных плат на чипсете Intel H61: Elitegroup Computer Systems объявила о выпуске сразу нескольких решений на основе набора системной логики Intel H61

    14:252

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.32: Вышла новая версия бесплатного FTP-клиента, способного работать по защищенным протоколам.

    13:15

    Разгон: MSI Afterburner v.2.1.0: Вышла новая версия фирменной утилиты для разгона видеокарт MSI.

    12:401

    Dell обновляет ноутбуки XPS 15 и 17, представленные прошлой осенью: В ноутбуках Dell XPS 15 и 17 появились процессоры Intel Core второго поколения

    12:291

    Microsoft опубликовала данные исследования IDC: Компания Microsoft опубликовала данные исследования «Оценка рисков и затрат компаний, связанных с использованием нелицензионного ПО», проведенного IDC (International Data Corporation) в сегменте среднего бизнеса.

    12:056

    LaCie анонсирует накопитель Little Big Disk с интерфейсом Thunderbolt, продажи начнутся летом: Накопитель LaCie Little Big Disk с интерфейсом Thunderbolt появится в продаже летом этого года

    11:5317

    Elpida собирается повысить цены на DRAM и мечтает о союзе с тайваньскими производителями: Альянс Elpida Powerchip, Rexchip и ProMOS мог бы успешнее противостоять южнокорейским производителям памяти Electronics и Hynix Semiconductor

    11:41

    Первый пакет обновлений (SP1) для Windows Server 2008 R2 доступен для скачивания: Компания Microsoft опубликовала RTM-версию первого пакета обновлений (SP1) для Windows Server 2008 R2.

    11:30

    Крупные поставщики системных плат скоро начнут поставки продукции на исправленных чипсетах Intel 6-й серии: Поставки будут возобновлены в полном объеме к середине апреля

    11:138

    «Лаборатория Касперского» представит новейшие решения в сфере информационной безопасности на CeBIT 2011: «Лаборатория Касперского» примет участие в крупнейшей в Европе выставке ИТ-достижений CeBIT 2011, которая с 1 по 5 марта пройдет в немецком Ганновере. Во время проведения мероприятия эксперты компании проинформируют об актуальнейших угрозах информационной

    10:55

    Xoom подает в суд на Motorola: Название, выбранное Motorola для планшета Xoom, принадлежит другой компании

    10:2316

    Обновление серверных UNIX-продуктов Dr.Web 6.0: Компания «Доктор Веб» сообщает об обновлении серверных UNIX-продуктов Dr.Web версии 6.0. Были добавлены новые возможности, повышающие надежность защиты и удобство использования, а также исправлены выявленные ошибки.

    10:20

    Доступен Windows HPC Server 2008 R2 Monitoring Management Pack: Вышла новая версия пакета, который позволяет вести наблюдение в активном и пассивном режимах за состоянием кластеров Windows HPC Server 2008 R2 и Windows HPC Server 2008 R2 SP1.

    09:45

    Доступна ознакомительная версия Windows MultiPoint Server 2011: Готова вторая версия Windows MultiPoint Server 2011, который спроектирован для образовательных целей.

    09:106

    Sony готовит еще два планшета на базе ОС Windows и Android: Sony S2 получит необычный цилиндрический корпус, а Windows-планшет — выдвижную клавиатуру

    09:054

    Комплект OpenCL AMD University Kit способствует развитию параллельных вычислений: Общепринятый отраслевой стандарт OpenCL помогает разработчикам создавать мощные приложения для разнообразных платформ.

    08:35

    Компактная подставка для ноутбука Spire Juno имеет сдвижную конструкцию: Габариты подставки Spire Juno в сложенном состоянии имеют соотношение 22 х 9 х 2 см

    08:30

    Редакторы: BirEdit v.2.0.1.49: Вышла новая версия текстового редактора BirEdit.

    08:00

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