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    5 февраля 2011

    Линейку игровых мышей Tt eSPORTS пополнила модель Black Element:

    23:17

    Lenovo ответит на вызов Apple «чрезвычайной концентрацией» на LePad и LePhone:

    23:0717

    Exceleram выпускает новые модули ОЗУ серии Rippler для платформы Intel Sandy Bridge:

    18:203

    Ёмкость внешнего винчестера Buffalo HD-PCTU3 с поддержкой USB 3.0 достигает 1 ТБ:

    15:521

    Plextor выпускает внешний оптический привод для записи дисков формата Blu-ray:

    15:2513

    GIGABYTE предлагает утилиту «для оптимизации производительности» плат на дефектных чипсетах Intel:

    15:237

    В мониторе LG IPS236V-PN используется 23-дюймовая панель типа IPS и светодиодная подсветка:

    14:5412

    Компания Mitsubishi показала цилиндрический дисплей OLED диаметром почти 2 м:

    14:378

    Алюминиевый двухсторонний коврик для мыши Roccat Alumic стоит 40 евро:

    14:173

    Как обнаружить деградацию портов SATA в новых чипсетах Intel в домашних условиях?:

    13:0029

    В Sony придумали компактную камеру со складной «рукояткой»:

    12:193

    Адреса IPv4 закончились:

    11:3625

    В Бельгии замечен подарочный набор объективов Nikon:

    06:006

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