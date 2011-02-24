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    24 февраля 2011

    Компания Sony выпустила профессиональные OLED-мониторы Trimaster EL: Продукты имеют целый ряд преимуществ, за исключением цены

    23:5542

    В ноутбуке Eurocom Panther 2.0 используется процессор Intel Core i7-990X: Процессор Intel Core i7-990X Extreme Edition стал основой ноутбука Eurocom Panther 2.0

    23:378

    Выпуск электронной книги с двумя экранами Spring Design Alex прекращен спустя год и месяц после официальной премьеры: Устройство Spring Design Alex с электрофоретическим и жидкокристаллическим экранами не выдержало конкуренции?

    23:025

    Apple выпустила первую бета-версию новой операционной системы Mac OS X Lion: Предварительная версия Lion с сегодняшнего дня доступна участникам программы Mac Developer Program в интернет-магазине Mac App Store, а окончательная версия операционной системы Lion станет доступна пользователям этим летом.

    23:017

    Продажи объектива Samyang 35mm f/1.4 начнутся в марте, компания намекает на выпуск объектива с наклоном и сдвигом: Объектив Samyang 35mm f/1.4 выпускается в вариантах для камер систем Canon EOS, Nikon F, Pentax K, Samsung NX, Sony Alpha и Olympus Four Thirds

    22:472

    На рынке жестких дисков — смена лидера: первое место занимает Western Digital: Компания Western Digital сменила Seagate в роли лидера рынка HDD

    22:2322

    IDC подвела итоги четвёртого квартала 2010 года на рынке микропроцессоров: Мировой объём поставок в 2010 году вырос на 17,1%

    22:18

    В июле Dell выпустит смартфон Wrigley с Windows Phone: Утечка проливает свет на планы компании Dell по выпуску смартфонов

    21:484

    Официально: Apple обновляет MacBook Pro: Новый MacBook Pro — это первый компьютер на рынке, включающий принципиально новую систему ввода/вывода Thunderbolt.

    21:0823

    ECS представила системные платы HDC-I на платформе AMD Brazos: Доступны варианты с одноядерными и двухъядерными APU

    21:047

    Технология Thunderbolt представлена официально: Корпорация Intel представила высокоскоростной интерфейс Thunderbolt, ранее известный как Light Peak

    20:1233

    Microsoft готовит к выпуску мыши Express, Comfort 3000 и Comfort 6000: Во всех моделях применяется технология BlueTrack

    19:551

    GlacialTech V-Shield: охлаждающие подставки для ноутбуков в трёх разновидностях: Решения оборудованы вентиляторами с синей подсветкой

    19:05

    Exceleram выпускает трио комплектов ОЗУ с микросхемами Powerchip, публикует результаты разгона: Публикует, но не гарантирует

    18:05

    Камера Nikon D4 первой получит интерфейс Light Peak?: Выход полнокадровой цифровой зеркальной камеры профессионального класса Nikon D4 ожидается в этом году

    17:1617

    Intel увеличит субсидии поставщикам системных плат: Во втором квартале Intel увеличит финансовую подпитку маркетинговых усилий партнеров по выпуску системных плат

    16:303

    По данным DisplaySearch, в IV квартале 2010 года Apple стала крупнейшим поставщиком мобильных компьютеров : Если учитывать продажи планшетных компьютеров, Apple вышла на первое место по продажам портативных ПК в мире, обогнав HP

    16:214

    В MacBook Pro 15/17" будут использоваться GPU AMD 6750/6490 и четырехъядерные Core i7. Время загрузочных SSD, похоже, еще не пришло: Существует вероятность, что загрузочный SSD будет опциональным, хотя в этом случае вся его «революционность» сойдет на нет.

    15:179

    3D-карты NVIDIA Quadro тоже поддерживают технологию Microsoft RemoteFX: Технология доступна пользователям профессиональных графических карт NVIDIA Quadro 4000, 5000 и 6000, а также модулей M2070Q

    14:55

    Графические процессоры AMD заменили продукцию NVIDIA в ноутбуках Apple?:

    14:4010

    PowerColor готовит 3D-карту Radeon HD 6870 с 2 ГБ памяти и шестью выходами mDP:

    14:251

    Пожар на заводах Ritek вызовет дефицит дисков Blu-ray: По словам компании Ritek, страховка покроет большую часть расходов

    14:1813

    Представлены ноутбуки HP EliteBook 8460p и 8560p, ProBook 6360b, 6460b и 6560b, 4230s, 4330s, 4430s, 4530s и 4730s : Компания HP существенно обновила ассортимент ноутбуков для корпоративного сегмента

    13:541

    Линейку USB-накопителей Mach Xtreme MX-FX пополнила модель ёмкостью 128 ГБ: Скорости чтения и записи достигают 130 и 90 МБ/с соответственно

    13:501

    Настройщики: 360Amigo System Speedup v.1.2.1.5500:

    13:50

    Apple обновила драйверы принтеров HP для Snow Leopard: По словам компании, апдейт HP Printer Drivers v.2.6 for Mac OS X v10.6 включает самое новое ПО для принтеров и сканеров HP.

    13:41

    Графика: Paint.NET v.3.5.7:

    13:15

    Виртуализация графики в Microsoft RemoteFX опирается на возможности GPU AMD: Специалисты Microsoft и AMD совместно разработали передовую технологию виртуализации графики

    13:081

    Новый ЦОД Apple стоимостью 1 млрд. долл. начнет работу уже весной: По словам компании, центр будет обслуживать онлайновые сервисы Apple iTunes и MobileMe.

    12:538

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.7.9.1544:

    12:40

    Нетбук Samsung NC210 оснащён 10-дюймовым экраном со светодиодной подсветкой:

    12:203

    Wintek готовится к выпуску сенсорных панелей для iPhone 5 белого цвета: В конце января появились сообщения о том, что Apple все же удалось найти технологию, позволяющую добиться необходимого качества окраски, что возобновило интерес компании к выпуску iPhone белого цвета.

    12:08

    Mobile World Congress: анонсированы новые функции Windows Phone 7:

    12:05

    Алексей Палладин стал директором Microsoft по работе с Фондом «Сколково»:

    11:304

    Apple выпустила бета-версию Mac OS X 10.6.7 Build 10J860: Предыдущая бета-версия — Build 10J858 — была предоставлена сторонним разработчикам около недели назад.

    11:17

    Обновление прошивки iPod nano расширяет функциональность кнопки sleep/wake: С ее помощью можно приостановить воспроизведение, либо инициировать переход на следующий трек.

    11:051

    Мультимедиа: Fraps v.3.3.0:

    10:55

    Apple обновила драйверы принтеров Epson для Snow Leopard: По словам компании, апдейт Epson Printer Drivers v.2.6 for Mac OS X v10.6 включает самое новое ПО для принтеров и сканеров Epson.

    10:40

    Вышла новая версия Gatewall Antispam:

    10:20

    Intel может заменить название Light Peak на Thunderbolt, а Mini DisplayPort сделать основой для нового разъема вместо USB: Вполне возможно, название Thunderbolt и открытый разъем Mini DisplayPort, разработанный Apple, станут стандартами для всей индустрии.

    10:1714

    AppDelete 3.1.5 — утилита для удаления приложений Mac OS X: В новой версии программы, AppDelete 3.1.5, улучшен мониторинг корзины, добавлено отображение панели Save To при операции архивирования, улучшены взаимодействие с VoiceOver, локализации, система обновления, совместимость и др.

    09:51

    На «Рамблер-Картах» появились новые «пробки»:

    09:45

    2 марта Apple намерена представить то, что станет «продуктом 2011 года»: Ожидается, что компания представит новую модель iPad и, возможно, бета-версию iOS 5

    09:3714

    SearchInform NetworkSniffer научился интегрироваться с почтовыми серверами:

    09:10

    VIAKO Mini Letter ML-80 — высококлассный HTPC на платформе AMD Brazos: Аппарат заключен в алюминиевый корпус, оснащен парой портов USB 3.0 и встроенным адапетром Wi-Fi

    09:053

    Samsung скоро выпустит планшет с диагональю экрана 8,9 дюйма: Новинка, как и предшественники, будет работать под управлением Android

    08:446

    ESET зафиксировала высокую активность вредоносного ПО в Facebook :

    08:35

    EarthDesk 5.6.2 — карта Земли на рабочем столе Mac OS X: В версия 5.6.2 уменьшено мерцание при обновлении карты в многомониторных конфигурациях.

    08:25

    АОС укомплектовала мониторы e2043Fk, e2243Fwk и e2343Fk подсветкой на основе белых светодиодов: Новые тонкие мониторы AOC заключены в глянцевые корпуса, обладают сбалансированными характеристиками и стоят недорого

    08:244

    Toshiba оснастила моноблочный компьютер Qosmio D711 оптическим приводом с поддержкой BDXL: Одновременно с BDXL-приводом, компьютер оснащен со-процессором SpursEngine и парой портов USB 3.0

    08:053

    Mail.Ru Group запускает SMS-сервисы с «большой тройкой» сотовых операторов :

    08:001

    Apple желает перевести музыку iTunes в 24-битный формат: Возможно, в компании размышляют над тем, чтобы стимулировать продажи дальнейшим улучшением качества треков

    07:543

    Samsung представила монохромные лазерные принтеры ML-5510N, ML-5510ND и ML-6510ND: Новинки демонстрируют высокую скорость печати и ориентированы на офисное применение

    07:50

    NVIDIA расширяет семейство мобильных графических решений Quadro пятью моделями: Представлено пять мобильных графических решений NVIDIA Quadro, включая 5010M

    06:00

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