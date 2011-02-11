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    11 февраля 2011

    В Nokia затрудняются спрогнозировать результаты года, но верят в светлое будущее:

    23:278

    Послезавтра Samsung представит 10-дюймовый планшет с ОС Android 3.0, который будет компактнее iPad:

    22:1527

    Ошибка в чипсетах Intel 6-й серии повлияла на рынок DRAM:

    21:2514

    Elpida и Rexchip создали прототип памяти DDR3 плотностью 1 Гбит с ячейками 4F2:

    20:39

    JEDEC собирается стандартизовать гибридные модули памяти:

    20:23

    В будущем году IBM построит суперкомпьютер Mira производительностью 10 петафлопс:

    20:056

    Процессорная система охлаждения Thermaltake Frio OCK весит 1093 грамма:

    18:432

    HP Veer — самый маленький смартфон с HP webOS:

    17:593

    I-O Data анонсирует два монитора со «сверхразрешением»: LCD-MF223XSBR и LCD-MF232XSBR:

    17:287

    Nokia очерчивает новую стратегию, говорит о будущем Symbian и MeeGo:

    16:4711

    Антивирусы: ClamAV v.0.96.5:

    15:35

    Intel продолжит совершенствовать и продвигать MeeGo :

    15:254

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.5.1.0.15:

    15:00

    Sharkoon сообщила о выпуске компьютерных корпусов Scorpio 1000 и Scorpio 2000:

    14:462

    Первые мобильные ПК на базе APU AMD - уже в России:

    14:3710

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.56:

    14:25

    Archos и Alcatel предложат пользователям комплекты, состоящие из телефона и планшета:

    14:051

    INQ и Facebook анонсировала смартфоны Cloud Touch и Cloud Q для «социальнозависимых» граждан:

    13:592

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.5 Build 4799:

    13:50

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.16:

    13:15

    Камеры Samsung PL20 и ES80 — бюджетные малютки с пятикратным «зумом»:

    12:551

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.10:

    12:40

    Архиваторы: PeaZip v.3.6.1:

    12:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.16.8:

    11:30

    Nokia и Microsoft стали стратегическими партнерами, чтобы «построить новую глобальную экосистему»:

    11:1545

    Пакет сервисных обновлений (SP1) для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 выйдет 22 февраля:

    10:551

    Club 3D оснащает 3D-карту Radeon HD 6950 с 1 ГБ памяти охладителем собственной разработки:

    10:52

    В 2014 году объем поставок HDD превысит миллиард штук:

    10:20

    Kaspersky Mobile Security 9 для Android и BlackBerry будет представлен на выставке Mobile World Congress 2011:

    10:20

    Olympus оснащает камеру VR-320 трансфокатором с ЭФР 24-300 мм и трехдюймовым дисплеем:

    09:57

    Обновление Dr.Web 6.0 для MS Exchange :

    09:45

    Флэш-накопитель Super Talent DataGuardian защищает данные паролем:

    09:353

    Эники, беники? Гурики! Новые модульные блоки питания Scythe Gouriki 3:

    09:307

    Обновление Scanning Engine в персональных и серверных продуктах Dr.Web 6.0 для Windows:

    09:10

    Вышла обновленная версия ОРФО 2010 lite для систем Mac OS X:

    08:35

    Софт для сотовых: Nokia Diagnostics:

    08:001

    До конца года 40% ноутбуков Acer будет делаться в Китае:

    07:00

    Nokia завершает переговоры о партнерстве с Microsoft:

    02:2124

    Камера PowerShot SX230 HS стала первым «компактом» Canon со встроенным приемником GPS:

    01:272

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