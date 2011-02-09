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    9 февраля 2011

    Ситуация с чипсетами Intel 6-й серии поможет тайваньским разработчикам микросхем:

    20:463

    LG отвечает на иск Sony:

    20:2615

    Sigma собирается выпускать объективы для систем NEX и Micro Four Thirds:

    19:402

    Хранилища Drobo for Business вмещают до 12 накопителей:

    18:163

    Модный музыкальный моноблок Fly MC180 Desire с цирконами SWAROWSKI:

    17:37

    Планшет на базе ОС Android 2.2 с двухъядерным ЦП ARM9 за $200: DreamBook ePad 7 Pro:

    17:2517

    Анонсирован объектив для макросъемки Sigma MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM:

    15:217

    Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo: «флэшка» со скоростью чтения до 110 МБ/с и алюминиевым корпусом :

    14:256

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1065:

    14:25

    На сайте AMD появились 3D-карты Radeon HD 6450, 6570 и 6670:

    14:13

    Мультимедиа: Konvertor v.4.06 Build 1:

    13:50

    Графика: TwistedBrush v.17.27:

    13:15

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.11.1.3:

    12:40

    3D без очков станет основным в ближайшие год или два, уверены в AUO:

    12:1222

    Диагностика: System Stability Tester v.1.1.1:

    12:05

    Sigma оснащает стабилизатором объектив 50-150mm F2.8 EX DC APO OS HSM:

    11:38

    Microsoft поможет ИТ-преподавателям российских вузов повысить квалификацию :

    11:301

    Аналитики In-Stat предсказывают взрывной рост поставок устройств с поддержкой 802.11ac:

    11:0223

    «Лаборатория Касперского»: новинка от мошенников - подписка без уведомления:

    10:553

    «Лаборатория Касперского» присоединяется к работе «Лиги безопасного Интернета»:

    10:205

    В июне Intel покажет 22-нанометровые процессоры Ivy Bridge?:

    10:0012

    Усилена самозащита Dr.Web Enterprise Suite 6.0 :

    09:452

    MSI использует новую модификацию фирменного кулера на плате R6870 Twin Frozr II:

    09:301

    «Доктор Веб»: вирусные угрозы января 2011 года:

    09:10

    Sony оснащает камеры Cyber-shot DSC-HX100V и HX9V датчиками изображения с обратной засветкой :

    08:364

    Вышла новая прошивка с русскоязычным интерфейсом и Torrent-клиентом для NETGEAR Stora:

    08:35

    Clover Systems оценила нетбук SunBook с экраном Pixel Qi в $800:

    08:105

    Вышла новая версия антивируса Outpost Free 7.1:

    08:003

    Новый корпусный вентилятор Koolance создает воздушный поток в 5,19 м³ в минуту:

    07:208

    Новый внешний оптический привод Buffalo может питаться как от электросети, так и от порта USB:

    06:503

    Nikon представит на открытии выставки CP+ новые камеры:

    00:443

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