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    4 февраля 2011

    Дефект чипсета Intel может проявиться в 13 моделях компьютеров Lenovo:

    21:184

    Основой недорогого монитора LG IPS206T-PN стала 20-дюймовая панель типа IPS:

    20:4410

    Toshiba отзывает все ноутбуки на процессорах Sandy Bridge:

    20:0713

    Утилиты: AceMoney v.4.13:

    18:20

    Чистильщики: System Cleaner v.5.91d:

    17:45

    Мультимедиа: Drm-Removal v.4.1.6:

    17:10

    По данным Samsung, возврат Galaxy Tab не превышает 2%:

    16:4822

    Утилиты: Process Hacker v.2.11:

    16:35

    Зеркальная камера Canon 600D будет представлена на следующей неделе?:

    16:3113

    Графика: JShot v.1.4.0.1:

    16:00

    HP и Dell страдают из-за проблем с чипсетами Intel:

    15:307

    Настройщики: SpeedUpMyPC v.5.1.1.1:

    15:25

    Архиваторы: QuickZip v.5.1.11.2:

    14:50

    GIGABYTE слегка разгоняет GPU в картах серии GeForce GT 440 :

    14:36

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.5.0.6:

    14:15

    Смартфон Samsung Galaxy S лишился дисплея AMOLED, но получил букву L в названии:

    14:1228

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.1361:

    13:40

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.2.8:

    13:05

    Интернет и сети: TCPView v.3.03:

    12:30

    Конвертеры: VSO Blu-ray to DVD v.1.1.0.13:

    12:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.1a:

    11:30

    В 2011 году компания Softline планирует развернуть частные облака:

    10:55

    В прошлом году Nokia потратила на НИОКР в пять раз больше, чем Apple:

    10:4025

    Киберитоги января: новые схемы работы мошенников:

    10:20

    Смартфон HTC Pyramid: двухъядерный процессор, работающий на частоте 1,2 ГГц, экран размером 4,3 дюйма и HSPA+:

    10:1516

    Обновление компонентов Dr.Web 6.0 для Windows:

    09:452

    TSMC будет выпускать по нормам 28 нм GPU, процессоры ARM и APU AMD следующего поколения:

    09:256

    «Доктор Веб»: Trojan.Winlock достучался до ЖЖ:

    09:10

    Внешние жесткие диски Buffalo HDS-PXVU2 поддерживают аппаратное шифрование:

    09:05

    AMD снизила цены на процессоры семейства Phenom II:

    08:5023

    Mouse Computer представила игровой ноутбук NextGear-Note i940:

    08:44

    Вышла первая предварительная версия Microsoft SQL Server (проект Denali):

    08:351

    Планшет Pioneer Computers DreamBook ePad F10 построен на платформе Intel Oak Trail:

    08:323

    Блоки питания OCZ серии ZX являются полностью модульными:

    08:3012

    EVGA оснащает видеоускоритель на базе GPU NVIDIA GeForce GTX 570 разъемом DisplayPort:

    08:26

    Технологии NVIDIA в борьбе за жизнь:

    08:00

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