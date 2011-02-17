  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 февраля 2011

    Планшет HTC Flyer будет стоить 669 евро, а самая простая версия Motorola Xoom — $600:

    22:157

    MWC 2011: NVIDIA рассказала о будущем Tegra:

    21:5127

    MWC 2011: HTC представила смартфоны Incredible S, Desire S и Wildfire S:

    21:259

    OCZ первой среди производителей SSD объявляет о переходе на флэш-память типа NAND, выпускаемую по нормам 2X нм:

    20:326

    В линейку устройств D-Link с поддержкой USB 3.0 вошло два адаптера и концентратор:

    20:173

    Платформа Intel Mobile Communications XMM 2138 поддерживает функцию Dual-SIM Dual-Standby:

    19:284

    В Сети появились снимки смартфона Motorola Droid X2:

    19:0322

    Появятся ли объективы системы Samsung NX сторонних производителей?:

    18:47

    Процессор изображений Fujitsu MB91696AM поддерживает серийную съемку со скоростью 8 кадров в секунду:

    18:16

    Финский профсоюз назвал цену за увольнение сотрудников Nokia:

    17:3626

    LG планирует продать в 2011 году 150 млн. мобильных телефонов, из них - 30 млн. смартфонов:

    16:07

    Acer тоже собирается выпустить смартфоны с Windows в этом году:

    15:423

    Глава Nokia открестился от звания «троянского коня»; смартфон с Windows Phone 7 может появиться до конца года:

    15:1223

    Графика: PhotoFiltre v.6.5.2:

    15:00

    Утилиты: doPDF v.7.1.359:

    14:25

    Антивирусы: ClamWin v.0.97:

    13:50

    Apple выпустила апдейт iWeb 3.0.3:

    13:25

    Утилиты: DriverMax v.5.7:

    13:15

    iXBT TV: HP PhotoSmart Premium e-All-in-One - флагман линейки струйных МФУ:

    13:10

    Apple создает дефицит сенсорных панелей, чтобы помешать конкурентам?:

    13:0737

    Apple выпустила Digital Camera RAW Compatibility Update 3.6:

    12:41

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.1.0:

    12:40

    Flickery 1.9.23 для Mac — обновление клиента сервиса flickr:

    12:33

    Продукты «Лаборатории Касперского» сертифицированы ФСБ:

    12:05

    CopyPaste Pro 3.0 — утилита для управления буфером обмена в Mac OS X:

    11:44

    Выпущен Dr.Web для MIMEsweeper 6.0:

    11:30

    Foxconn и Sony построят в Китае крупнейший в мире завод по выпуску ЖК-панелей:

    11:1814

    A Better Finder Rename 8.76 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    11:00

    HTC рассчитывает продать 1,5 миллиона планшетов Flyer:

    10:593

    Интернет и сети: Advanced IP-Scanner v.2.0:

    10:55

    HyperDock 0.9.10.3 для Mac расширяет возможности дока:

    10:44

    ESET: интерес к пиратскому контенту повлиял на активность мошеннических программ :

    10:20

    AirRadar 2.1.2 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    10:18

    Проблема с чипсетам Intel заставит снизить цены на ноутбуки на Core i3, i5 и i7:

    10:077

    Corsair использует платформу Seasonic в блоках питания доступной серии TX V2:

    10:00

    Недорогая модель iPhone может лишиться флэш-памяти:

    09:5539

    В марте VIA Labs начнет поставки контроллера USB 3.0 для жестких дисков:

    09:50

    Aflex Distribution представила СМИ сертифицированную ФСТЭК РФ линейку продуктов Acronis Backup & Recovery 10 :

    09:45

    Mail.Ru поддержал протокол авторизации пользователей OAuth 2.0:

    09:10

    Avangate помогает Motion Computing улучшить работу каналов продаж и сократить затраты при помощи электронной дистрибуции ПО:

    08:35

    Вышел PhoneUP 2.4 для IP-телефонов Cisco 69xx, 99xx:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018