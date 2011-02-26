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    26 февраля 2011

    Покупатели видят, что Apple переросла Джобса: Если Стив Джобс покинет Apple, покупатели не откажутся от приобретения продуктов компании.

    23:5427

    MSI Wind U270: нетбук на платформе AMD Brazos с ПО Easy Face для распознавания лиц: От улыбки станет жизнь светлее... и авторизация пройдет быстрее

    22:509

    Enermax EXX900: блок питания мощностью 900 Вт с сертификацией 80Plus Platinum: Количество блоков питания с наклейкой 80Plus Platinum потихоньку растет...

    20:455

    Дайджест слухов об iPad 2: углепластиковый корпус, CPU Apple A5, 512 МБ ОЗУ, камеры, прежнее разрешение дисплея : Retina Display^ по-видимому, появится лишь в iPad 3

    17:5012

    OCZ анонсировала SSD Vertex 3 и Vertex 3 Pro на базе контроллеров SandForce:

    16:276

    MiTAC представит на CeBIT четыре Android-планшета:

    15:452

    Производительность корпусных вентиляторов Scythe Gentle Typhoon достигает 255 кубометров в час: Высокая производительность вентиляторов Scythe Gentle Typhoon объясняется высокой скоростью вращения

    15:106

    Покупка AMD не выгодна ни одному из ее крупнейших клиентов: AMD может купить не всякий, у кого есть деньги

    14:3512

    NEC Medias N-04C: самый тонкий смартфон в мире оказался не совсем таковым: Оказалось, что максимальная толщина NEC Medias N-04C составляет 8,7 мм

    14:357

    TazTag покажет первый планшет с Android, поддерживающий NFC, на выставке CeBIT 2011: Планшет с NFC можно использовать для получения идентификационной информации и осуществления платежей

    13:33

    Мини-компьютер Efika MX Smarttop стоит $129, Smartbook — $199: Компания Genesi предлагает мини-компьютеры Efika MX по привлекательным ценам

    13:0336

    Начат выпуск чипсетов Intel Z68, премьера назначена на май: Intel позиционирует Z68 в сегмент оборудования для энтузиастов

    10:5915

    RAID Incorporated ориентирует хранилище Xanadu 260 на использование в суперкомпьютерах: Объединением нескольких хранилищ можно получить объем до 1,8 ПБ и пропускную способность до 40 ГБ/с

    10:467

    Jon Peddie Research: на игровые ПК в 2011 году будет потрачено 22 млрд. долларов: Аналитики отмечают, что повышение спроса на игровое аппаратное обеспечение является глобальным явлением

    10:15

    Планшет HP TouchPad поступит в продажу в апреле, но производители компонентов сомневаются в его успехе: Главной причиной возможной неудачи HP TouchPad производители компонентов называют

    00:3517

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