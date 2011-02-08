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    8 февраля 2011

    Названа цена и срок начала продаж камеры Panasonic LUMIX DMC-GF2:

    23:434

    Komamura присоединяется к стандарту Micro Four Thirds:

    22:4110

    Intel уведомила о прекращении выпуска ряда 45-нанометровых процессоров, включая модель Core i5-750 :

    21:356

    Canon называет камеру EOS 600D компактной и легкой:

    20:2611

    Kenko показала первую беззеркальную фотокамеру системы C-mount:

    19:463

    Аналитики DisplaySearch предвидят сегментацию рынка планшетов:

    19:214

    Sapphire выпустила карту со встроенным TV-тюнером Mirics: HD 5570 XtendTV:

    18:103

    Plextor M2S: первые SSD японской компании со скоростью чтения до 480 МБ/с и кеш-памятью емкостью 128 МБ:

    17:1511

    Ассортимент Canon пополнили вспышки Speedlite 320EX и 270EX II:

    16:567

    Мобильный компьютер Sony Vaio YB на APU AMD стоит $550:

    16:4214

    Зеркальная камера Canon EOS 1100D относится к начальному уровню:

    14:5917

    Представлен корпус для ПК Cubitek XL Tank с 230-миллиметровым вентилятором:

    14:349

    Резервное копирование: TurboBackup v.8.01:

    14:25

    Антивирусы: The Cleaner v.7.3.0.3614:

    13:50

    Диагностика: Rainmeter v.2.0:

    13:152

    Электронные издания обойдут приложения по объему продаж уже через два года:

    13:128

    Обновленную линию ноутбуков HP Pavilion возглавили модели на процессорах Intel Core второго поколения:

    12:416

    Настройщики: Fresh UI v.8.69:

    12:40

    Графика: Fotosizer v.1.31.0.497:

    12:05

    Анонсирована многоядерная ARM-платформа TI OMAP 5, «трансформирующая концепцию мобильности»:

    11:366

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.5.1.2:

    11:30

    Мультимедиа: Accord CD Ripper v.6.6.2:

    10:55

    Первое фото смартфона Nokia E6:

    10:4725

    «Таинственный покупатель» вновь посетил компьютерные магазины России:

    10:206

    Логотип «Лаборатории Касперского» прошел «обкатку» на новом болиде Ferrari:

    09:451

    Обновление Dr.Web для Novell NetWare:

    09:10

    Mail.ru: лучшая в Мире музыка теперь звучит в Opera:

    08:351

    Filmoteka для iPhonе синхронизируется с Кинопоиск.ру и All My Movies:

    08:00

    Смартфоны впервые обошли ПК по объему продаж:

    08:0020

    Intel возобновляет поставки чипсетов 6-й серии:

    03:0044

    Cosina готовит к выпуску объективы Voigtlander 35mm f/1.1 и 50mm f/1.4?:

    01:402

    В процессорном охладителе Scythe Mine 2 вентилятор «зажат» между двумя радиаторами на восьми тепловых трубках:

    01:0410

    Motorola: итоги 2010-го: Motorola: итоги 2010-го

    00:20

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