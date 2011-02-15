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    15 февраля 2011

    Samsung продает недорогие телефоны не ради прибыли:

    21:2917

    Qualcomm анонсировала следующее поколение Snapdragon:

    16:5624

    Nikon комплектует стильные компактные цифровые камеры Coolpix S6100, S4100, S3100 сенсорными дисплеями:

    16:452

    Cubitek пополняет ассортимент корпусов моделью типоразмера full tower:

    16:203

    BitFenix готовит новый корпус с покрытием SofTouch: Shinobi:

    15:306

    В марте NEC начнет продажи мини-ноутбуков на платформе NVIDIA Tegra 2:

    15:2519

    Sapphire выпускает неттоп EDGE-HD на платформе NVIDIA ION 2:

    14:3018

    Cocktail 4.8.1 — утилита для обслуживания Mac OS X:

    14:20

    Утилиты: WinGuggle v.2.3:

    13:50

    LittleSnapper 1.7.1 — новая версия утилиты для создания скриншотов Mac OS X:

    13:40

    MacBook Pro на Sandy Bridge могут дебютировать 1 марта:

    13:3515

    MWC 2011: Acer продемонстрировала смартфон Iconia Smart с «кинотеатральным» экраном высокого разрешения:

    13:2013

    Мультимедиа: SUPER 2011 Build 46:

    13:152

    Mac DVDRipper Pro 2.1 — утилита для копирования DVD на жесткий диск:

    13:04

    Interface Masters Niagara 710: двухпортовый адаптер 10GbE для шины PCI Express:

    12:571

    Компания Samsung заказала 1-1,5 млн. процессоров NVIDIA Tegra 2 для планшетов GALAXY Tab 10.1:

    12:408

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2011.02.14:

    12:40

    JollysFastVNC 1.22 — VNC-клиент для Mac:

    12:39

    За год SandForce отгрузила более миллиона «процессоров SSD»:

    12:115

    Чистильщики: Baku v.4.2.4061:

    12:05

    Мультимедиа: Mp3 Ripper v.6.2.8:

    11:30

    Tidy Up 2.3.2 для Mac — поиск файлов-дубликатов:

    11:28

    TSMC может стать эксклюзивным поставщиком процессоров для Apple:

    11:1510

    Apple тестирует прототип iPhone 5 c аппаратной клавиатурой:

    11:0917

    Диагностика: SIV 4.16:

    10:55

    Live Interior 3D 2.6 — новая версия «интерьерного» пакета для Mac:

    10:43

    SmartDevices Ten — китайский планшет с ОС Android и пьезоэлектрическим сенсорным дисплеем типа IPS:

    10:4230

    Intel представила шестиядерный процессор Core i7-990X:

    10:363

    Nikon представила фотокамеры Coolpix L120, S2500 и L23:

    10:27

    Обновление компонентов Dr.Web Enterprise Suite 6.0:

    10:20

    Ведущие издательские корпорации используют пакет Adobe Digital Publishing Suite для планшетных устройств на базе Android:

    09:45

    Pixelmator 1.6.5 — обновление графического редактора для Mac:

    09:42

    Adobe: Flash Player и платформа AIR получают широкое распространение в мобильных устройствах:

    09:10

    Технологии NVIDIA создают виртуальную реальность в реальном времени для экипажа межпланетной экспедиции «Марс-500»:

    08:35

    «КОРУС Консалтинг»: граждане готовы к электронному правительству, государство - нет:

    08:00

    Acer, ASUS и Lenovo выпустят ультратонкие ноутбуки во втором квартале :

    08:007

    Новые микросхемы Ramtron F-RAM работают в более широком диапазоне напряжений питания и потребляют меньший ток:

    07:004

    Технология SRS TruMedia для Android соответствует спецификациям Khronos OpenSL ES 1.1:

    06:004

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