  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 февраля 2011

    NeoOffice 3.1.2 Patch 4 — обновление бесплатного офисного пакета для Mac OS X:

    23:36

    Intel Mobile Communications анонсировала платформу XMM 7060 с поддержкой LTE, 3G и 2G:

    23:184

    Snow Leopard Cache Cleaner 5.0.15 — утилита для настройки Mac OS X:

    22:22

    MWC 2011: Acer показала планшетные компьютеры под управлением Android и Windows:

    22:1219

    Apple TV может превратиться и в игровую консоль:

    22:001

    Похоже, 3D-карты AMD Radeon HD 6450, HD 6570 и HD 6670 получат не только OEM:

    21:472

    X Lossless Decoder 20110212 — декодер lossless-аудио для Mac:

    21:23

    Apple MobileMe может стать бесплатным и обеспечивать доступ к домашним файлам с iPhone и iPad:

    21:155

    Broadcom представила двухъядерную однокристальную систему BCM28150 со встроенным модулем HSPA+:

    21:07

    Камера Sigma DP2x — эволюция серии DP2:

    21:055

    Серия фотокамер Nikon Coolpix пополнилась моделями P500 и P300:

    20:183

    Google выпустила приложение-переводчик для iPhone:

    19:13

    Circus Ponies NoteBook 3.0.6 — обновление организатора для Mac OS X: Circus Ponies NoteBook помогает хранить фрагменты веб-страниц, примечания, email-сообщения, диаграммы

    18:53

    Smartbook Surfer 360 MR7U: семидюймовый планшет на базе ОС Android c батареей емкостью 3050 мАч:

    18:303

    iPad 3 может дебютировать уже в начале осени этого года:

    18:144

    Новинки TYAN с четырьмя гнездами рассчитаны на процессоры AMD Opteron 6100:

    17:548

    В iPhone 5 может быть увеличен экран:

    16:2424

    Qualcomm показала «ультразвуковую ручку» для мобильных устройств:

    16:201

    Флэш-накопители Kingston Digital DataTraveler 4000 и DataTraveler Vault - Privacy Managed подойдут корпоративным потребителям:

    15:402

    Марки AMD Athlon, Phenom и Sempron уйдут в прошлое?:

    15:1013

    Мультимедиа: Acoustica v.5.0 Build 35:

    15:00

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.4.0.3:

    14:25

    Verbatim предлагает двухслойные диски Blu-ray емкостью 50 ГБ:

    14:1714

    Во втором квартале рынок ноутбуков вырастет на 15-20%:

    14:10

    CyberPower добавляет Core i7-990X в игровые ПК:

    14:025

    Интернет и сети: NetSetMan v.3.2.0:

    13:50

    Аналитики не уверены в будущем Nokia:

    13:1620

    Безопасность: HijackThis v.2.0.5 Beta:

    13:15

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.71:

    12:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.56.05:

    12:05

    Графика: SView5 v.3.36:

    11:30

    Поставки мобильной памяти DRAM будут расти до 2015 года, считают в iSuppli:

    11:12

    Internet Explorer 9 Release Candidate можно уже скачивать:

    10:555

    Softline предоставляет российским разработчикам доступ к облачной платформе Windows Azure:

    10:20

    Microsoft начинает конкурс «Тест на знание современных веб-стандартов»:

    09:452

    Отчет «Лаборатории Касперского» о спаме в январе 2011 года:

    09:10

    Silicon Power Velox V20 — быстрые SSD на базе контроллеров SandForce:

    08:558

    HTC представила планшетный компьютер Flyer:

    08:3930

    Готова новая версия Kaspersky Mobile Security 9:

    08:35

    Новые barebone-системы Shuttle XPC рассчитаны на процессоры Sandy Bridge:

    08:305

    Atmel и NVIDIA объединяются с целью создания планшетов с экранами до 15 дюймов:

    08:246

    Nikon Coolpix S9100 — компактная фотокамера с 18-кратным оптическим зумом:

    08:054

    Вышла финальная версия Dr.Web для Android с функцией антиспама:

    08:00

    В текущем году Research In Motion выпустит еще два планшета:

    07:494

    AMD продается?:

    01:4549

    Монитор Wortmann Terra LED 2450W: сниженное энергопотребление и светодиодная подсветка:

    00:204

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018