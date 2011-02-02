  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 февраля 2011

    ASUS применила в своей карте GeForce GT 440 защиту GPU от перегрузки по току:

    22:223

    Imation признала нарушение патента SanDisk:

    22:053

    Cisco прогнозирует 26-кратный рост мирового мобильного трафика в период с 2010 по 2015 гг. :

    17:492

    Apple все же инвестирует в производство дисплеев 3,9 млрд. долларов:

    17:3310

    Bader Models стилизует флэш-накопитель под оперение самолета:

    16:388

    Игровая мышь Canyon CNR-MSG01 светится в УФ-лучах:

    16:145

    Ученые нашли еще один подход к увеличению емкости батарей — углеродные нанорешетки:

    16:047

    Intel готова безусловно обменять все дефектные чипсеты 6-й серии:

    15:4832

    Общение в сети: Skype v.5.1.0.112:

    15:35

    Офисное ПО: EssentialPIM v.4.02:

    15:003

    Утилиты: Weather Watcher Live v.7.0.50:

    14:25

    QNAP использует в домашних хранилищах TS-112, TS-212 и TS-412 процессор Marvell 6281:

    14:004

    Утилиты: BootRacer v.3.1.3.1:

    13:50

    Утилиты: OSFMount v.1.4.1005:

    13:15

    Мультимедиа: Mp3 Ripper v.6.2.7:

    12:40

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.8.7:

    12:05

    Покупатели несут Galaxy Tab обратно в магазины:

    11:5743

    Утилиты: USBlyzer v.2.0 Beta:

    11:30

    Фото дня: экран iPad 2:

    11:0528

    Для ARM прошлый год также стал рекордным:

    11:033

    Вышел обновлённый антивирус Microsoft Security Essentials:

    10:554

    Вышел новый Kaspersky Small Office Security:

    10:20

    «1С:Предприятие» и Secret Disk прошли тесты на совместимость:

    09:45

    Диагностика: Free PC Audit v.1.9.1:

    09:10

    VMware vSphere позволяет бизнесу достичь непрерывной работоспособности IT:

    08:35

    Giada представила три неттопа на платформах Intel, AMD и NVIDIA:

    08:158

    VMware объявила о доступности VMware Go Pro:

    08:001

    OCZ использует в твердотельном накопителе SSD Z-Drive R3 архитектуру VCA:

    06:005

    ZOTAC оснащает карту GeForce GT 440 двухслотовым кулером:

    03:301

    IHS iSuppli обещает в этом году девятикратный рост спроса на память DRAM для планшетов:

    00:24

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018