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    20 февраля 2011

    Двухсекционный кулер Alpenföhn Peter допускает установку четырех 120-миллиметровых вентиляторов:

    19:302

    Toshiba анонсировала ноутбуки Satellite R830, R840 и R850:

    19:3010

    HTC Desire S и Incredible S замечены в продаже по цене около $700:

    17:326

    Вслед за Dell Adamo на пенсию отправлен и HP Envy 13:

    16:458

    Samsung готовит конкурента младшему MacBook Air:

    16:2710

    Разработчики рассказали подробнее о планшете NoteSlate :

    12:437

    AMD и ViVu показали беспроводную передачу HD-видео с использованием APU AMD Fusion:

    11:267

    Твердотельные накопители PhotoFast GMonster3 XV2 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с:

    10:392

    Nikon улучшила возможности камер D90 и D5000 по коррекции искажений:

    10:146

    ST-Ericsson анонсировала три двухъядерные платформы для планшетов и смартфонов:

    09:532

    Глава Intel считает, что Microsoft купила Элопа, а Intel найдет себе нового партнера по MeeGo:

    09:3618

    Corsair начнет использование 25-нанометровой флэш-памяти с SSD серии Force:

    09:155

    Герои фильма про Бэтмена стали «флэшками»:

    00:15

    Планшет Sony S1 получит экран диагональ 9,4 дюйма и необычный корпус:

    00:1015

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