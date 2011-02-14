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    14 февраля 2011

    Apple закупит у Samsung дисплеи и другие комплектующие для iPad и iPhone на 7,8 млрд. долларов:

    23:2122

    Анонсирован четырехядерный процессор для планшетов Qualcomm Snapdragon APQ8064 на новой микроархитектуре Krait :

    20:5118

    AMAX уже использует новые процессоры AMD Opteron 6100:

    20:275

    ASUS рассчитывает на 10% рынка планшетов, не считая iPad: Тайваньский производитель рассчитывает в течение года отгрузить 1,5-2 млн. планшетов

    20:013

    ASRock готовит системную плату 890FX Deluxe5 с гнездом AM3+ :

    19:4449

    У Marvell готов первый однокристальный «глобальный телефон»: 3G UMTS и TD-SCDMA, процессор приложений, 3D-графика и Full HD в одной микросхеме:

    19:05

    Глава Transcend назвал цены на флэш-память непредсказуемыми:

    18:481

    Вышел 12-ядерный процессор AMD с ACP 65 Вт и еще четыре модели серии AMD Opteron 6100:

    17:0122

    Планшеты помогут рынку флэш-памяти — за год объем поставок вырастет почти вчетверо:

    16:33

    Конвертеры: EncodeHD v.1.2.233.0:

    15:00

    Transmission 2.20 — новая версия Mac-клиента BitTorrent:

    14:40

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.1.2640:

    14:25

    DVDRemaster Pro 7.0 — видеоконвертер для Mac:

    14:10

    Мультимедиа: JAlbum v.9.1:

    13:50

    Things 1.4.4 — новая версия популярного менеджера задач для Mac:

    13:49

    Интернет и сети: VisualRoute v.14.0i:

    13:15

    Шведская компания myFC озаботилась проблемой питания мобильных устройств и предложила разработку под названием PowerTrekk:

    13:1321

    1Password 3.5.4 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    12:59

    Интернет и сети: Lansweeper v.4.1.0.12:

    12:40

    Intel согласилась вернуть партнерам деньги за дефектные системные платы:

    12:2710

    CrossOver Games 10.0.1: запуск Windows-игр в Mac OS X:

    12:22

    Почтовые клиенты и фильтры: Gmail Growl v.2.3.0.0:

    12:05

    Fujitsu начинает поставки первого нетбука с MeeGo:

    11:4310

    VLC Media Player 1.1.7 — новая версия медиаплеера для Mac:

    11:38

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.86:

    11:30

    EyeTV 3.5.1 для Mac больше не поддерживает PowerPC:

    11:09

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 14\02\2011:

    10:55

    Synergy 4.5.2 для Mac — управление iTunes из строки меню:

    10:46

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 14/02/2011:

    10:20

    FotoMagico 3.7.3 — редактор слайдшоу для Mac:

    10:12

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.35:

    09:45

    Postbox 2.1.3 — почтовый клиент для Mac OS X:

    09:39

    Microsoft: IE9 Beta - 23 миллиона скачиваний:

    09:105

    В будущих iPad вместо матриц IPS могут быть использованы дисплеи Samsung PLS:

    08:4919

    Sony Ericsson представила смартфоны Xperia Pro и Neo:

    08:468

    Обновление файлового монитора в Dr.Web 5.0:

    08:35

    Sony Ericsson официально представила игровой смартфон Xperia Play:

    08:151

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.10.2:

    08:002

    Бюджетная версия iPhone N97 может лишиться единственной фронтальной кнопки:

    04:0019

    Компания Samsung представила планшет GALAXY Tab 10.1:

    03:3054

    Смартфон Samsung Galaxy S II представлен официально:

    02:5027

    PENTAX добавляет второй объектив в систему 645D:

    01:552

    Intel представит на MWC 2011 планшет и смартфон под управлением MeeGo:

    01:156

    Камеры PENTAX Optio WG-1 и WG-1 GPS хорошо защищены от внешних воздействий:

    00:479

    Dell Latitude E6520: подробности:

    00:123

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