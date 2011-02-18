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    18 февраля 2011

    HTC представила Facebook-ориентированные смартфоны Salsa и ChaCha; пользователи социальной сети ликуют?:

    20:504

    Для E Ink год был успешным, компания планирует расширить производство в два-три раза:

    20:215

    В Lenovo полагают, что за год-два планшеты займут 10-15% рынка мобильных ПК:

    19:07

    Intel встретит весну выпуском новой серии SSD:

    18:5417

    TSMC выделяет почти 3 млрд. долларов на расширение производства:

    18:282

    В смартфоне LG Revolution используется процессор Snapdragon MSM8655, а не NVIDIA Tegra 2:

    18:084

    LG представила планшет Optimus Pad:

    15:3752

    Популярность планшетов и смартфонов уже мешает ноутбукам:

    15:022

    LG представила на MWC 2011 смартфон Optimus 3D:

    14:4019

    SSD OCZ Vertex 3 Pro демонстрирует скорость передачи 550 МБ/с:

    13:5122

    Названа дата выхода и характеристики 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 550 Ti:

    13:4212

    Что общего между жителями планеты Плюк и накопителями Toshiba STOR.E ART 4?:

    13:405

    Виртуальные машины: VirtualBox v.4.0.4:

    13:15

    Настройщики: jv16 PowerTools 2011 v.2.0.0.1007:

    12:40

    Тонкий флэш-накопитель KINGMAX PD-71 имеет поворотную крышку:

    12:383

    Технология связи между мобильными устройствами Qualcomm AllJoyn показана в действии:

    12:236

    Intel Mobile Communications начинает поставки самого маленького в мире решения HSPA+ для смартфонов 3G:

    12:061

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.90.01:

    12:05

    В марте Prolimatech начнет продажи не совсем обычного охладителя Genesis:

    11:344

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.7.0:

    11:30

    NVIDIA отчиталась за четвертый квартал и весь 2011 финансовый год:

    11:152

    Файловые обменники: µTorrent v.2.2 Build 24683 Stable:

    10:55

    Поставки ноутбуков на исправленных чипсетах Intel 6-й серии начнутся в середине марта:

    10:501

    Диагностика: AIDA64 Extreme Edition v.1.50.1257 Beta:

    10:202

    «Доктор Веб» и «МегаФон» объединились против Trojan.Winlock:

    09:455

    Все номинанты категории «Лучшие визуальные эффекты» созданы с участием NVIDIA Quadro:

    09:10

    Новые функции операционной системы FortiOS компании Fortinet :

    08:35

    PandaLabs: 50% всех ПК в мире были заражены в январе:

    08:00

    Специалисты Bookeen научили экран E Ink показывать видео:

    01:3516

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