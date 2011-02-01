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    1 февраля 2011

    Microsoft заработала за квартал 6,63 млрд. долларов, и заработала бы больше, если бы не планшеты:

    23:389

    Ассортимент NVIDIA пополнила 3D-карта GeForce GT 440:

    22:3510

    Блоки питания Thortech с логотипом 80PLUS Gold показывают высокую эффективность:

    21:151

    Две модели Radeon HD 6950 с 1 ГБ памяти пополнили ряды XFX:

    20:181

    Apple уступила 20% рынка планшетам с Android всего за один квартал:

    15:3820

    Доля 3D-ноутбуков в текущем году составит 2%:

    14:546

    IDT представила первый в отрасли буфер для модулей DDR3 LRDIMM, соответствующий требованиям JEDEC:

    14:36

    Intel завершила поглощение подразделения Infineon за 1,4 млрд. долларов :

    14:06

    ASRock попытает счастья на рынке планшетов:

    13:53

    AMP увеличивает объем встраиваемых SSD до 64 ГБ:

    13:471

    Поставки мобильных устройств HP с webOS начнутся в ближайшие недели:

    13:312

    Утилиты: Capture .NET v.11.1:

    13:15

    HIS оснащает видеокарты Radeon HD 6870 системой охлаждения IceQ:

    12:501

    Чистильщики: CloneSpy v.2.6:

    12:40

    За год поставки оптических приводов упали почти на 20%:

    12:2527

    GIGABYTE готовит к выпуску 3D-карту Radeon HD 6870 Super Overclock:

    12:204

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.8.0.7.3:

    12:05

    Процессорный кулер be quiet! Dark Rock Pro весит 1,55 кг:

    11:5112

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.5.2:

    11:302

    Для TSMC прошедший год стал рекордным; на текущий запланированы капвложения в размере 7,8 млрд. долларов:

    11:24

    Графические карты AMD FirePro 2270 и ATI FirePro V5800 DVI предназначены для профессионалов:

    11:05

    Аналитики JPR подсчитали объёмы поставок GPU в четвёртом квартале 2010 года:

    11:001

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.7.0.1.0 Build 0130:

    10:551

    Windows Phone 7 обзаведется русским языком:

    10:20

    Microsoft: результаты второго квартала:

    09:45

    «Лаборатория Касперского»: Сколько стоит пользователь Рунета?:

    09:10

    System 76 анонсировала «самый мощный ноутбук в мире под управлением Ubuntu»:

    08:5925

    Обновление плагина Dr.Web для MS Outlook:

    08:35

    HTC рапортует о росте прибыли, но на планшеты смотрит с осторожностью:

    08:35

    ARM выпускает процессоры Cortex-R5 MPCore и Cortex R7-MPCore:

    08:323

    Motorola Droid X2 получит двухъядерный процессор и усовершенствованный дисплей:

    08:167

    ICQ 7.4: больше общения, меньше рекламы:

    08:00

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