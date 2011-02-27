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    27 февраля 2011

    ChaCha Inc. подала в суд на HTC: Предметом разбирательства стал недавно анонсированный смартфон HTC ChaCha

    23:0317

    Apple выпустила финальную версию ПО FaceTime для Mac: Приложение позволит пользователям Mac осуществлять видеоконференции с владельцами других FaceTime-устройств.

    20:065

    Моноблочный ПК MSI Wind Top AE2060 может комплектоваться ускорителем NVIDIA GeForce 315M: в актив можно записать и порты USB 3.0 и адаптер Wi-Fi 802.11 b/g/n

    19:301

    Final Cut Pro вскоре ждут большие перемены: Новая версия пакета станет наиболее революционной за всю его десятилетнюю историю

    19:022

    Тесты демонстрируют существенно возросшую производительность MacBook Pro на Sandy Bridge: Самые производительные MacBook Pro оставляют позади многие модели рабочих станций Mac Pro, в том числе и нынешнего поколения.

    18:0919

    ADATA и Corsair скоро представят новые SSD на базе контроллеров SandForce: Благодаря новым контроллерам, твердотельные накопители будут демонстрировать скорости передачи данных около 500 МБ/с

    17:44

    Apple вдвое снизила минимальную цену рекламы в iAd: Такой шаг призван помочь Apple привлечь новых рекламодателей — в частности, более мелкие компании.

    17:122

    Apple готовится к отказу от оптических приводов в Mac?: Сама бета-версия Lion также распространяется не в виде образа для записи на DVD, как это было в случае со Snow Leopard и предыдущими версиями Mac OS X, а как стандартное приложения онлайнового магазина Mac App Store.

    16:1416

    Elecom выпустила кросс-платформенную web-камеру ценой $150: Новинка оснащена датчиком изображения 5 Мп и совместима с ОС Windows, Linux и Mac OS X

    15:233

    Archos представит на CeBIT дешевые планшеты под управлением Android: Планшетные компьютеры с экранами диагональю 7, 8 и 10 дюймов будут построены на однокристальных системах китайской компании Rockchip

    12:577

    Мировой рынок бизнес-ПК продолжает расти: От роста выигрывают HP, Dell и Lenovo, а Acer пока теряет долю рынка

    12:047

    MSI привезет на CeBIT планшет WindPad 110W на APU AMD C-50: Компьютер на гибридном процессоре AMD C-50 оснащен 10-дюймовым дисплеем

    11:409

    Контроллер Thunderbolt — четвертый по величине чип в MacBook Pro (фото): iFixit опубликовали фоторепортаж о процессе разборки новинки, который продемонстрировал, как визуально выглядит первая серийная реализация нового высокоскоростного интерфейса Intel Thunderbolt.

    03:047

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