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    7 февраля 2011

    Enermax выпускает линейку доступных блоков питания NAXN:

    23:304

    Samsung предлагает вернуть компьютеры на процессорах Sandy Bridge, а NEC откладывает их выпуск:

    22:353

    Устройства Addonics серии CF/CFast Duplicator позволяют быстро копировать карты памяти форматов CF и CFast:

    22:042

    Carl Zeiss AG присоединяется к стандарту Micro Four Thirds:

    20:3217

    Названа цена и дата начала продаж планшета Motorola Xoom:

    20:2115

    Antec обновляет корпуса P183, P193, Nine Hundred Two и Twelve Hundred:

    19:286

    Canon обещает показать прототип объектива EF 200‐400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4x Lens:

    15:081

    Интернет и сети: Roboform2Go v.7.2.0:

    15:00

    MSI прекратила поставки продукции на процессорах Sandy Bridge, предлагает подождать обмена или вернуть деньги:

    14:4411

    Интернет и сети: AI RoboForm v.7.2.0:

    14:251

    Утилиты: GoodSync v.8.6.1.1:

    13:50

    Canon анонсирует телеобъективы EF 500mm F/4L IS II USM и EF 600mm F/4L IS II USM:

    13:49

    Утилиты: Workrave v.1.9.3:

    13:15

    Флэш-накопитель Active Media Products FLIP оснащен откидной крышкой:

    13:053

    Утилиты: USBDeview v.1.86:

    12:40

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.5.70:

    12:055

    Canon отмечает выпуск 60-миллионного объектива системы EF:

    11:562

    Утилиты: Sumatra PDF v.1.3:

    11:30

    Фото дня: смартфон HTC Desire 2:

    11:269

    Графика: VueScan v.9.0.17:

    10:55

    Panasonic представляет первую в мире профессиональную HD-видеокамеру стандарта Micro Four Thirds - AG-AF104:

    10:476

    Мониторинг серверов: NetGong v.7.4 Build 206:

    10:20

    Интернет и сети: NetInfo v.7.4 Build 206:

    09:45

    Fractal Design оснащает корпуса Core 3000 реобасами:

    09:306

    Состоялся 6-й Парижский международный конгресс, посвященный борьбе с контрафактом и пиратством:

    09:101

    Вышло обновление 1.1 для новых устройств на Symbian:

    08:35

    PandaLabs: Facebook – любимая приманка кибер-преступников в 2011 году:

    08:00

    Pentax патентует разборный телеобъектив:

    08:004

    В руководстве Nokia грядут перемены :

    07:005

    iPhone сравнили с куклой Барби: Новая метафора помогает понять феномен успеха смартфонов Apple

    06:0035

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