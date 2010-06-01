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    1 июня 2010

    PQI привезла на Computex 2010 накопители с интерфейсом USB 3.0:

    23:12

    Фото дня: 3D-карта Galaxy GeForce GTX 470 Dual с двумя GPU:

    22:30

    ARM: на смену Cortex-A9 придет Eagle:

    22:11

    Ralink RT3592BC8 одновременно поддерживает 2x2 802.11n и Bluetooth 3.0+HS:

    21:21

    Computex 2010: фоторепортаж со стендов Promate:

    20:45

    Corsair развивает идею светодиодных индикаторов активности оперативной памяти:

    20:25

    GLOBALFOUNDRIES расширяет производство:

    20:17

    Первый в мире картовод с интерфейсом USB 3.0 и другие новинки Pretec :

    19:01

    NetLogic Microsystems расширяет семейство процессоров Alchemy Au1300 двумя новинками: Процессоры Au1310 и Au1380 ориентированы на применение в автомобилях

    18:19

    В профессиональную серию блоков питания Corsair вошли модели мощностью 750, 850 и 1200 Вт:

    18:00

    SpamSieve 2.8.2 — новая версия спам-фильтра для Mac:

    17:59

    RAW Developer для Mac 1.8.10 обеспечивает поддержку 14 новых камер:

    17:31

    Рейтинг суперкомпьютеров TOP500 продолжает возглавлять система на процессорах AMD:

    17:28

    Apple продала 2 млн. iPad за два месяца:

    16:39

    Wacom расширяет линейку интерактивных перьевых дисплеев серии PL:

    16:37

    Hitachi GST выпускает жесткие диски объемом 320 ГБ и толщиной всего 7 мм :

    16:05

    Корпус типоразмера mid-tower Corsair 600T открывает серию Graphite:

    15:05

    Computex 2010: электронные книги Acer и ECS:

    14:47

    ViXS привезла на Computex 2010 «умные сетевые медиапроцессоры» XCode 4200:

    13:45

    У Symwave готов контроллер USB 3.0 второго поколения : Контроллер SW6313 имеет самое маленькое в отрасли энергопотребление

    13:29

    Гибридная платформа SGI поможет достичь производительности на уровне сотен петафлоп:

    13:14

    Computex 2010: фоторепортаж из павильона Intel:

    12:50

    Computex 2010: Intel совершенствует семейство мобильных процессоров Atom:

    12:30

    Широкоугольный объектив LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 (H-F008) – легче не бывает:

    11:45

    Philips Brilliance 225B2 — 22-дюймовый монитор для бережливых:

    09:30

    ASUS UL20FT – тонкий ноутбук со временем автономной работы 8 часов:

    09:00

    Финальные спецификации PCI Express 3.0 будут приняты во второй половине года:

    08:30

    ASUS официально представила модельный ряд планшетных компьютеров Eee Pad:

    08:00

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