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    21 июня 2010

    Postbox Express — новый бесплатный email-клиент для Mac:

    23:44

    В Mac OS X 10.6.4 обновлен антивирусный механизм:

    23:12

    Ультратонкие ноутбуки дешевеют, разработка новых моделей приостановлена:

    23:05

    Производство iPad составляет 1,2 млн. в месяц:

    19:36

    В Mac OS X 10.6.4 включена не последняя версия Flash Player:

    19:02

    Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 5.0»: быстрый запуск web-проекта:

    18:27

    Дефицит флэш-памяти типа NOR достиг 20%:

    17:01

    Apacer: низковольтные модули памяти DDR3 ECC RDIMM:

    16:49

    Elpida, UMC и Powertech будут разрабатывать новые микросхемы и техпроцессы вместе:

    14:04

    Новая модель электронной книги nook выйдет послезавтра и будет стоить 149 долларов?:

    13:52

    AMD опередила конкурентов по качеству изображения в тестах HQV 2.0 — отрыв достигает 87%: Оборудование AMD, драйверы ATI Catalyst 10.6 и Adobe Flash Player 10.1 гарантируют высокое качество видео

    13:38

    В игровых ПК Digital Storm Special|OPS используются разогнанные процессоры Phenom II X6 :

    13:27

    Архиваторы: 7-Zip v.9.15 Beta:

    13:25

    Мультимедиа: aTunes v.2.0.1:

    13:00

    Нетбук Acer Aspire One AOD260 — тоньше, а AO533 — дольше работает автономно:

    12:421

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.174:

    12:35

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.26:

    12:10

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 20/06/2010:

    11:45

    Acer отменила выпуск нетбука Aspire 532G на платформе NVIDIA Ion 2:

    11:23

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 20\06\2010:

    11:20

    Редакторы: AkelPad v.4.4.4:

    10:55

    Toshiba dynabook TX/77M – 16-дюймовый ноутбук на платформе Intel Calpella:

    10:45

    Редакторы: RJ TextEd v.6.50:

    10:30

    Sony превратила обновленные ноутбуки серий VAIO Z и VAIO Y в мобильные хот-споты:

    10:08

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.6:

    10:05

    Официальные драйверы ForceWare v.257.21 для видеокарт NVIDIA:

    09:40

    Флагманский нетбук Asus Eee PC 1018P поступит в продажу в третьем квартале:

    09:36

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июня):

    09:15

    Wortmann Terra 2260W — экономичный монитор со светодиодной подсветкой:

    08:54

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 июня 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 июня 2010 года):

    08:25

    Toshiba представила ноутбуки Satellite T215 и T235:

    08:24

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 июня 2010 года):

    08:00

    Palm планирует обновление webOS и выпуск новых устройств?:

    08:00

    IdeaPad Y560d — первый ноутбук Lenovo с 3D-экраном:

    07:47

    Нетбук ASUS Eee PC 1201PN на платформе NVIDIA ION 2 появится в Европе в июле:

    02:00

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