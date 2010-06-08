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    8 июня 2010

    ASUS показала недорогие системные платы P8P67D и P8H67D-M:

    22:30

    Apple выпустила iOS 4 Golden Master Candidate и бета-версию iTunes 9.2:

    22:24

    Panasonic Lumix DMC-FX70 — компактная камера с сенсорным дисплеем:

    20:55

    Стандарт WHDI получит поддержку видео в формате 3D до конца года:

    19:45

    HP представила концепцию интернет-печати ePrint:

    18:501

    Adobe Photoshop Lightroom 3 уже в продаже:

    18:07

    HP представила свой вариант Classmate PC:

    17:39

    Тонкий клиент WinFast VP200 и другие новинки Leadtek на выставке Computex:

    16:15

    Safari 5 получил поддержку сторонних расширений и возросшую на 30% производительность JavaScript:

    16:12

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.3:

    15:30

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.9 Build 1296:

    15:05

    Утилиты: SUMo v.2.8.1:

    14:40

    MSI тоже экспериментирует с системами охлаждения 3D-карт GeForce GTX 400:

    14:30

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 7 v.7.10:

    14:15

    Общение в сети: ooVoo v.2.8.0.27:

    13:50

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.84.384:

    13:25

    Мультимедиа: Jaangle v.0.98e:

    13:00

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.05:

    12:35

    Inno3D оснащает 3D-карты серии GeForce GTX 400 альтернативными системами охлаждения :

    12:30

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.2.4:

    12:10

    iMovie позволит редактировать HD-видео на экране iPhone:

    11:54

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.9.1.11:

    11:45

    iBooks приходит на iPhone и обзаводится поддержкой PDF:

    11:36

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.06.05):

    11:20

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.06.07:

    10:55

    Румынский ученый знает, как сделать компакт-диск объемом 1 ПБ:

    10:30

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.5.0.2.200:

    10:30

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.65:

    10:05

    iOS — новое имя операционной системы Apple для мобильных устройств:

    09:48

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 3.0 Build 1003:

    09:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    09:15

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:50

    Новая версия утилиты для контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 июня):

    08:00

    Фоторепортаж с Computex 2010: твердотельные накопители Silicon Power:

    08:00

    Фоторепортаж с Computex 2010: павильон AFOX:

    07:00

    Самые быстрые модули памяти DDR3 производства Avantium замечены в продаже :

    06:00

    Новый iPhone представлен официально:

    01:19

    Фоторепортаж с Computex 2010: быстрые модули памяти и карты памяти Silicon Power:

    00:25

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