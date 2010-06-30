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    30 июня 2010

    Игровая серия модулей памяти GeIL EVO TWO проходит усиленный заводской контроль качества:

    18:39

    Новинка Addonics превращает интерфейс eSATA в USB 3.0:

    18:12

    AMS Software анонсирует редактор «ФотоШОУ»:

    16:53

    Тюнер Compro VideoMate U830F USB2.0 – ТВ в дороге и дома:

    16:07

    OnyX 2.1.5 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    15:36

    Утилиты: Glary Utilities v.2.26.0.956:

    14:50

    Нетбук Samsung N230 весит менее килограмма и имеет функцию Fast Start:

    14:49

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.3.4:

    14:25

    Диагностика: Auslogics System Information v.2.0.3.30:

    14:00

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.213:

    13:35

    Корпус AeroCool VS-9 предназначен для игровых ПК:

    13:22

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.06.29:

    13:10

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 213:

    12:45

    Антивирусы: AVG Free Edition v.9.0.839 Build 2960:

    12:20

    Утилиты: Foxit Reader v.4.0.0619:

    11:55

    Интернет и сети: VisualRoute v.14.0d:

    11:30

    Медиаплееры: WinAmp v.5.58 Build 2975:

    11:05

    Толщина мониторов Samsung 50-й серии равна 19 мм: В мониторах Samsung BX2050, BX2250, BX2350 и BX2450 используется светодиодная подсветка

    11:00

    Антивирусы: Avast! v.5.0.594:

    10:40

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.0.40:

    10:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 155:

    09:40

    Настройщики: SetFSB v.2.3.146.110:

    09:15

    Samyang оснастит байонетом Samsung NX объективы с фокусным расстоянием 8, 14 и 85 мм:

    09:00

    Новые драйверы для Wireless-контроллеров Ralink:

    08:25

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июня):

    08:00

    Первая разработка ESRI для Apple iPhone и iPod:

    02:02

    McAfee SaaS Web Protection: защита веб-трафика на основе облачных технологий:

    00:44

    Advanced Woman Calendar 3.0: компьютерный календарь овуляции:

    00:18

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