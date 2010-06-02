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    2 июня 2010

    Kingston разработала трёхканальные наборы памяти DDR3-2333 объёмом 3 и 6 ГБ:

    23:45

    Внешний винчестер в защищенном исполнении Silicon Power Armor A80 оснащен интерфейсом USB 3.0:

    22:30

    В Китае уже подделывают iPhone 4G:

    21:58

    Модель i.MX53 открыла новое семейство мобильных процессоров Freescale :

    21:44

    AMD знает, как вовлечь отрасль в развитие технологии AMD Fusion:

    21:20

    Обнаружено новое вредоносное ПО для Mac:

    20:33

    A Better Finder Rename 8.60 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов :

    20:03

    Системные платы ASUS и MSI на чипсете P67 замечены на Computex 2010:

    20:00

    До конца года E Ink обещает сделать цветную «электронную бумагу», способную показывать видео:

    19:18

    Новая версия CameraRaw 6.1 теперь доступна на Adobe.com:

    17:57

    Новинки Corel:

    17:27

    iXBT TV: Видеообзор Apple iPad: браузер Safari и читалка iBooks:

    17:15

    Процессоры Cavium Networks CNW56XX обеспечат беспроводное подключение мониторов:

    11:42

    Для просмотра объемных изображений на фоторамке Newsight специальные очки не нужны:

    10:35

    Фоторепортаж с Computex 2010: павильон Enermax:

    10:10

    MSI представила на Computex 2010 два планшета:

    10:05

    Китайский суперкомпьютер занял второе место в списке ТOP500 суперкомпьютеров мира:

    09:24

    SanDisk представила твердотельные накопители SSD G4 и SSD P4:

    08:57

    FIC представила на Computex планшетный компьютер Tycoon:

    08:46

    CASIO пополнила серии фотокамер EXILIM Hi-Zoom и EXILIM High Speed новыми моделями:

    08:30

    Карта Kingston Digital SDXC объемом 64 ГБ в режиме чтения работает со скоростью до 60 МБ/с:

    08:00

    Новинки Transcend на выставке Computex 2010 в роли индикаторов прогресса:

    07:00

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