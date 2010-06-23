  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 июня 2010

    1Password 3.2.3 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    22:31

    Default Folder X 4.3.8 — новая версия утилиты для улучшения окон Open/Save в Mac OS X:

    22:20

    Corsair находит возможность снизить цену SSD Nova объемом 32 ГБ до $70:

    21:16

    HP Compaq 6000 Pro — строгий моноблочный ПК с поддержкой Full HD :

    21:00

    iFixit провел традиционную препарацию нового iPhone:

    20:53

    Snow Leopard Cache Cleaner 5.0.8 — утилита для настройки Mac OS X:

    20:13

    AMD выпускает серверный процессор с самым малым энергопотреблением в мире : Платформа AMD Opteron 4000 предназначена для облачных вычислений

    19:06

    iPhone 3G недостаточно быстр для фоновых изображений iOS 4 :

    18:40

    Японская полиция массово закупает однократно записываемые карточки SanDisk SD WORM :

    18:19

    A Better Finder Rename 8.61 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    18:18

    Запасы микросхем сохраняются на очень низком уровне, предупреждают аналитики iSuppli:

    17:50

    Wortmann Altro Diamond 1355 — тонкий ноутбук с развитыми коммуникациями:

    17:17

    Barebone-платформы Foxconn R10-D1 и R10-D2: доступные и компактные:

    16:47

    Процессорная система охлаждения Thermalright HR-02 без вентиляторов весит 1,1 кг:

    16:45

    Твердотельные накопители Super Talent ShuttleCraft оснащены интерфейсом SAS:

    16:28

    Artensoft Photo Mosaic Wizard 1.0: создание фотомозаики:

    16:12

    Lenovo работает над смартбуком на платформе Freescale:

    16:08

    Тестированием и упаковкой чипов CPU AMD займется SPIL?:

    15:15

    Производителям ноутбуков стали доступны шесть новых процессоров Intel:

    15:02

    Серия жестких дисков WD Scorpio Black для ноутбуков пополнилась полутерабайтной моделью:

    14:56

    «Доктор Веб» поможет пострадавшим от Trojan.Winlock:

    14:34

    Корпус для ПК In Win Android замечен в европейской рознице:

    14:01

    Eizo ColorEdge CG243W-B — профессиональный монитор на панели типа IPS:

    13:52

    Samsung внедряет в свои твердотельные накопители интерфейс DDR:

    13:37

    Нетбук Gateway LT23 предложен в трех вариантах цветового оформления:

    12:35

    Процессорная система охлаждения Thermalright Silver Arrow получила два радиатора и два вентилятора:

    10:49

    Новинка PQI позволяет добавить в систему 12 ГБ памяти DDR3-2000 МГц тремя модулями:

    10:37

    До конца года AUO начнет пробный выпуск панелей AMOLED:

    09:41

    Начались поставки процессоров Intel Atom D425 и D525:

    09:30

    Фото дня: GPU NVIDIA GF104:

    09:00

    Mushkin Enhanced повышает быстродействие SSD Callisto: Производительность накопителей Callisto deluxe достигает 50000 IOPS

    08:22

    У Transcend готова карта памяти SDXC Class 10 объемом 64 ГБ :

    08:00

    Toshiba оснащает моноблочный ПК dynabook Qosmio DX процессором SpursEngine :

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018