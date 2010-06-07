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    7 июня 2010

    ASUS планирует расширить серию TUF системной платой Sabertooth X58:

    20:25

    Gigabyte готовит к выпуску 3D-карту GTX 470 SuperOverclock:

    19:25

    Новый Mac mini может дебютировать в ближайшие дни:

    19:17

    Biostar на Computex 2010: одноплатные компьютеры и другие новинки :

    19:15

    Глава NVIDIA считает, что у Android есть будущее на рынке планшетов:

    19:00

    Adobe может выпустить Audition для Mac:

    18:57

    Biostar на Computex 2010: TP67XE и другие системные платы:

    18:29

    Утилиты: ProduKey v.1.41:

    17:10

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.5.0.2:

    16:45

    Настройщики: Throttle v.6.6.7.2010:

    16:20

    Настройщики: SuperRam v.6.6.7.2010:

    15:55

    Настройщики: PCBoost v.4.6.7.2010:

    15:30

    Iomega выпустила новые внешние жесткие диски:

    15:20

    Настройщики: PCMedik v.6.6.7.2010:

    15:05

    Производители ARM-процессоров сконцентрируют усилия на продвижении Linux:

    14:58

    Настройщики: GameGain v.2.6.7.2010:

    14:40

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.70:

    14:15

    Утилиты: TransMac v.9.2:

    13:50

    ASUS подготовила нетбук Eee PC 1015T на платформе AMD:

    13:44

    Графика: TwistedBrush v.17.00:

    13:25

    PowerColor готовит низкопрофильный вариант 3D-карты Radeon HD 5770:

    13:05

    Медиаплееры: AIMP v.2.61 Build 570:

    13:00

    Дефрагментаторы: ScanDefrag v.5.7:

    12:35

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 07/06/2010:

    12:10

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 07\06\2010:

    11:45

    Zalman оснащает процессорный кулер CNPS9900 MAX вентилятором типоразмера 135 мм:

    11:40

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.10.1027:

    11:20

    Фоторепортаж с Computex 2010: павильон Кingmax:

    11:00

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.508:

    10:55

    IDC: суммарный объем дисковых хранилищ, отгруженных в течение квартала, достиг 3397 ПБ :

    10:30

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.40:

    10:30

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    10:05

    Thecus на Computex 2010: сетевой накопитель в системе наблюдения и массив HDD с USB 3.0:

    10:00

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 июня):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 31 мая по 6 июня 2010 года):

    08:50

    Спецификации и дата выхода 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 460:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 31 мая по 6 июня 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 31 мая по 6 июня 2010 года):

    08:00

    ASRock на Computex 2010: «топовая» системная плата 890FX Deluxe3:

    08:00

    Turbo Unlocker и другие разработки ASUS в области повышения производительности:

    07:00

    DisplayLink и ASUS объявили о начале поставок универсальной стыковочной станции:

    06:00

    USB-накопители объемом 4 ГБ... в запонках:

    01:18

    Системная плата ASUS P6X58D Premium поддерживает трехканальную память DDR3-2333 МГц:

    00:55

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