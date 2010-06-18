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    18 июня 2010

    ОЗУ iPhone 4 вдвое более емкое, чем у iPhone 3GS и iPad:

    23:22

    Кулер Thermalright Venomous X теперь совместим и с процессорами AMD:

    23:15

    Ноутбуки ASUS U35 и U45 работают до 11,5 часов без подзарядки благодаря NVIDIA Optimus:

    22:05

    SAPPHIRE укрепила массовый сегмент 3D-картами серии HD 5550 :

    19:45

    Pegatron начнет производство CDMA-модели iPhone осенью:

    18:37

    Утилиты: Winstep Xtreme v.10.4:

    17:35

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.70:

    17:10

    Настройщики: XP Smoker v.5.7:

    16:45

    Игровые наушники Plantronics GameCom 777 могут воспроизвести восьмиканальный звук:

    16:35

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.33:

    16:20

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.47:

    15:55

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 153:

    15:30

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.58:

    15:05

    Samsung расширяет линейку LED-мониторов новыми моделями серии 50:

    14:49

    В серию ярких корпусных вентиляторов Enermax Apollish Vegas вошли модели типоразмера 120 и 140 мм:

    14:41

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.15:

    14:40

    Утилиты: doPDF v.7.1.340:

    14:15

    Corsair увеличивает объем защищенного USB-накопителя Flash Padlock 2 до 16 ГБ:

    13:57

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.2.806:

    13:50

    Qisda планирует многократно нарастить выпуск электронных книг:

    13:37

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.14 Build 224:

    13:25

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.52:

    13:00

    Графика: XnView v.1.97.6:

    12:35

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.6.4:

    12:10

    Mach Xtreme Technology начинает поставки «флэшек» объемом 64 ГБ с интерфейсом USB 3.0:

    12:00

    Apple обновила MobileMe Control Panel для Windows:

    11:49

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.4.0.7 Final:

    11:45

    SilverStone представила маленький снаружи и большой внутри корпус Sugo SG07:

    11:30

    Утилиты: novaPDF v.7.1 Build 340:

    11:20

    Toshiba втиснула 128 ГБ флэш-памяти и контроллер в модуль размерами 17 x 22 x 1,4 мм: Представлен самый емкий в отрасли модуль памяти eMMC

    11:00

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.70:

    10:55

    Apple: Apple iTunes v.9.2.0.61:

    10:30

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.2.8:

    10:05

    Графика: VSO Image Resizer v.4.0.0.30:

    09:40

    Обновление прошивок для SSD-дисков OCZ:

    09:15

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 июня):

    08:00

    Sigma признала наличие проблем в новых телеобъективах и готова устранить их бесплатно:

    08:00

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