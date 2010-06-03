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    3 июня 2010

    Computex 2010: AMD показывает первый в мире процессор APU Fusion:

    23:12

    В новом iPhone емкость батареи возрастет на 1/6:

    19:02

    Synaptics показала TouchPad-IS и другие новинки в области тачпэдов:

    18:08

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.06.02:

    18:00

    Ralink объединяет в одном устройстве ADSL2+, 802.11n и Fast Ethernet:

    17:40

    Настройщики: TweakRAM v.7.0.05.31:

    17:35

    Состоялся релиз uTorrent 1.0 для Mac:

    17:17

    Чистильщики: CleanCenter v.2.20.1.1:

    17:10

    В Hitachi придумали, как улучшить сенсорные дисплеи смартфонов :

    16:51

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.4:

    16:45

    Интернет и сети: IE7pro v.2.5.0:

    16:20

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.5.4:

    15:55

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.4.1437:

    15:30

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.70.5.0:

    15:05

    ASUS привезла на Computex первые в мире ноутбуки со встроенной поддержкой WirelessHD:

    14:46

    Samsung начинает продажи топового Android-коммуникатора Galaxy S:

    14:45

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.5.0.1.190:

    14:40

    Sony удалось увеличить срок службы цветной панели OLED до десяти лет:

    14:20

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2390 Beta:

    14:15

    OCZ RevoDrive — очень быстрый загрузочный SSD с интерфейсом PCI Express:

    13:50

    Мультимедиа: FairStars CD Ripper v.1.32:

    13:50

    Утилиты: Talisman Desktop v.3.2.1 Build 3210:

    13:25

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.7 Build 90 Beta:

    13:00

    ASUS представила компактную системную плату M4A88T-I Deluxe на чипсете AMD 880G :

    12:52

    Графика: Fotosizer v.1.29.0.488:

    12:35

    Kingston готовит к выпуску портативный накопитель HyperX SSD с интерфейсом USB 3.0:

    12:25

    Общение в сети: ICQ v.7.2 Build 3127:

    12:10

    Твердотельный накопитель A-DATA S501 развивает скорость чтения до 350 МБ/с:

    11:50

    Архиваторы: ExtractNow v.4.43:

    11:45

    Общение в сети: Pidgin v.2.7.1:

    11:20

    Computex2010: Palit показывает 3D-карту GeForce GTX 465 Dual Fan собственной разработки:

    11:18

    Диагностика: System Spec v.2.75:

    10:55

    Новые модули памяти Crucial Ballistix DDR3-1600 оснащены датчиками температуры:

    10:35

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.9:

    10:30

    Фоторепортаж с Computex 2010: павильон iNPUTEC:

    10:08

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    10:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:40

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    09:15

    ASUS пополнила серию ноутбуков Lamborghini двумя новыми моделями:

    09:15

    FUJITSU LifeBook LH520 — недорогой мультимедийный ноутбук на платформе AMD:

    08:53

    Обновление прошивки для сетевых хранилищ IAMM:

    08:50

    HP ZR30W — 30-дюймовый монитор на матрице типа S-IPS:

    08:38

    Cooler Master выпускает блоки питания Silent Pro Gold мощностью от 600 до 1200 Вт:

    08:30

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.257.15 для мобильной графики NVIDIA:

    08:25

    Cooler Master анонсировала два корпуса серии Elite:

    08:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 июня):

    08:00

    Commodore Invictus — конкурент ASUS EeeKeyboard PC:

    07:00

    Aladdin проводит летнюю акцию для разработчиков программ:

    02:40

    Kerio Control 7 — новое UTM-решение от Kerio Technologies:

    02:18

    EVGA готовит к выпуску системные платы X58 SLI3 и X58 Classified3 :

    00:44

    Qualcomm начинает поставки двухъядерных процессоров Snapdragon, работающих на частоте 1,2 ГГц:

    00:18

    Новая бета-версия Mac OS X 10.6.4 вновь не несет в себе видимых изменений:

    00:06

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