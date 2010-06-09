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    9 июня 2010

    Microsoft выпустила несколько обновлений Office для Mac:

    23:58

    Менеджер паролей 1Password 3.2.1 для Mac получил совместимость с Safari 5 :

    23:48

    Flip4Mac 2.3.3.3 — новая версия WMV-компонента для QuickTime:

    22:35

    Apple обновила Safari для Tiger:

    20:51

    Polar выпускает кардиомонитор, совместимый с Nike+iPod:

    20:29

    Sony представила моноблочный ПК с сенсорным экраном:

    20:10

    Поставки ноутбуков HP в мае оказались ниже ожиданий, годовой план продаж под угрозой:

    19:30

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.10.7:

    16:20

    Графика: HyperSnap-DX v.6.81.04:

    15:55

    GPU GeForce GTX 460 получит не 240, а 336 ядер CUDA?:

    15:50

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.0.52:

    15:30

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.6.5:

    15:05

    Диагностика: HDDlife Pro v.3.1.170:

    14:40

    Нетбук Acer Aspire One D260: выбор ОС пользователю решили не доверять:

    14:25

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 436 RC2:

    14:15

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.6.92:

    13:50

    Общение в сети: ICQ v.7.2 Build 3129:

    13:25

    Первый квартал оказался рекордным для производителей готовых ПК, особенно отличились азиатские компании:

    13:04

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.12.5.339:

    13:00

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.8:

    12:35

    Игровой ноутбук MSI GT660 — первая модель, в которой применена технология TDE+:

    12:20

    Графика: JetPhoto Studio v.4.8:

    12:10

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.7.0.7.0:

    11:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.14 Build 198:

    11:20

    Kingmax оснащает модули памяти «невидимыми нано-радиаторами»:

    11:154

    Мультимедиа: Soundbase 2010.06.06:

    10:55

    Графика: Picasa v.3.6 Build 105.67:

    10:30

    Настройщики: WindowsBlinds v.7.1:

    10:05

    Toshiba анонсировала два ультратонких ноутбука:

    09:54

    Разгон: MSI Afterburner v.1.6.0:

    09:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2163 Beta:

    09:15

    Carl Zeiss пополняет серию объективов ZF.2 моделью Distagon T* 2,8/25 :

    09:00

    Диагностика: HDDLife for Notebooks v.3.1.170:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июня):

    08:00

    GIGABYTE оснащает DX11-карту Radeon HD 5750 пассивной системой охлаждения Silent Cell:

    08:00

    Innoversal использует технологию Pixel Qi в прототипе планшета, выпуск которого намечен на осень:

    07:00

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