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    24 июня 2010

    Уже продано 150 миллионов копий Windows 7 — по семь штук каждую секунду:

    22:25

    Картовод Lexar Media Multi-Card 24-in-1 USB Reader закрывает слоты для карточек:

    22:09

    SSD Crucial RealSSD C300 объемом 64 ГБ читает данные со скоростью 355 МБ/с и стоит $150:

    20:351

    Линейка USB-накопителей Kingston DataTraveler пополнилась моделями 101 G2 и 160:

    20:10

    Western Digital представила внешний жесткий диск для систем цифровой видеозаписи:

    20:10

    Утилиты: UBCD4Win v.3.60:

    19:40

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.35:

    19:15

    MacPilot — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений:

    18:57

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.9.6.0:

    18:50

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.13 Build 1677:

    18:25

    На новой 3D-карте на базе GPU NVIDIA GF100 есть два восьмиштырьковых разъема питания:

    18:05

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.6 Build 105:

    18:00

    Apple выпустила iMovie для iPhone 4:

    17:45

    CD/DVD: Virtual CD v.10.1.0.8:

    17:35

    CopyPaste Pro — утилита для управления буфером обмена в Mac OS X:

    17:16

    Резервное копирование: O&O DiskImage Professional Edition v.5.5.84:

    17:10

    SteelSeries готовит игровую периферию к выходу игры StarCraft II: Wings of Liberty:

    17:05

    Movienizer 3.2 — каталогизатор фильмов для медиаплееров Dune HD:

    16:57

    AMAX использует в суперкомпьютерах новые GPU AMD FireStream:

    16:45

    Чистильщики: System Cleaner v.5.91:

    16:45

    Gateway ID — новая серия ультратонких ноутбуков на платформе Intel Calpella:

    16:41

    Valve выпустила Counter-Strike: Source для Mac:

    16:40

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.4.0.0.29:

    16:20

    ScreenFlow — утилита для создания скринкастов на Mac:

    16:10

    Active-Semi ACT8937 поможет ARM-процессорам Samsung беречь электричество:

    15:56

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.3.771:

    15:55

    Cooler Master: V-образный кулер для «горячих» процессоров:

    15:47

    Zotac комплектует 3D-карты GeForce GTX 480 AMP! Edition игровыми мышами:

    15:31

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.9.3:

    15:30

    В августе и октябре Intel снизит стоимость ряда процессоров:

    15:26

    Arctic выходит на рынок периферийных устройств с клавиатурой K381, мышами M551 и M571:

    15:13

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.3:

    15:05

    Первые владельцы iPhone рассказывают о замеченных недостатках:

    14:58

    Файловые обменники: BitComet 2010-06-22:

    14:40

    TSMC может пересмотреть план капиталовложений в производство :

    14:38

    У Elpida готовы собственные микросхемы памяти GDDR5 плотностью 2 Гбит:

    14:21

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.7.1 Beta:

    14:15

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.7.0:

    13:50

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.10 Build 4641:

    13:25

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.75:

    13:00

    Фото дня: 3D-карта GeForce GTX 460:

    12:50

    Adobe официально объявила о планах по выпуску Audition для Mac:

    12:35

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.4300.7:

    12:35

    Год будет рекордным для производителей датчиков изображения, уверены в IC Insights:

    12:33

    iRip 1.5.2 позволяет загружать музыку из iPod в библиотеку iTunes:

    12:30

    AMD расскажет о новых x86-совместимых ядрах на конференции Hot Chips:

    12:10

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.55:

    12:10

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.1.0:

    11:45

    По результатам Geekbench 2 iPhone 4 быстрее iPhone 3GS на 31%:

    11:36

    Epson Stylus SX420W и SX425W — экономичные домашние МФУ с поддержкой Wi-Fi :

    11:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.13.4:

    11:20

    Ускорители AMD FireStream 9350 и 9370 почти вдвое обгоняют своих предшественников: AMD FireStream 9350 — единственный в отрасли ускоритель, занимающий один слот

    11:00

    Диагностика: Real Temp v.3.59.3 Beta:

    10:55

    Диагностика: ASTRA v.5.46:

    10:30

    Системные платы ASRock 790GX Pro и 785G Pro разблокируют ядра и разгоняют процессоры:

    10:25

    iPhone 4 в белом корпусе будет продаваться со второй половины июля:

    10:14

    Диагностика: ASTRA32 v.2.06:

    10:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.41:

    09:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:15

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:50

    Обновление драйверов для USB3-контроллеров Nec:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июня):

    08:00

    Принята новая маркировка для быстрых карт SDXC и SDHC:

    08:00

    Toshiba MBF2xxLRC — серверный HDD «в коробке»: Новинка Toshiba упрощает переход на жесткие диски типоразмера 2,5 дюйма

    06:00

    Электронная книга Amazon Kindle подешевела до $189, когда ждать новую модель?:

    02:401

    Вышла электронная книга Barns & Noble nook Wi-Fi стоимостью $149:

    02:07

    Aspire X3 и M3 — компактные настольные системы Acer:

    00:50

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