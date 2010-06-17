  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 июня 2010

    iRip 1.5.1 позволяет загружать музыку из iPod в библиотеку iTunes:

    23:59

    OWC выпустила модули ОЗУ для нового Mac mini:

    22:18

    Бюджетные ноутбуки Toshiba Satellite C600 получили экраны со светодиодной подсветкой:

    19:20

    Компактный внешний DVD-привод Canyon CNR-DVDRW1:

    18:29

    Apacer представляет четвертое поколение индустриальных карт памяти CompactFlash:

    17:57

    Графика: Photobie v.7.2.1:

    15:55

    В Европе нетбук ASUS Eee PC 1016P с 2 ГБ памяти DDR3 появится в третьем квартале:

    15:39

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.11:

    15:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.06.16:

    15:05

    Fujitsu и Toshiba хотят совместно выпускать сотовые телефоны и смартфоны:

    14:50

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.6.7:

    14:40

    Как новый Mac mini выглядит внутри?:

    14:38

    Horizon MiniPak: зарядное устройство на водородных картриджах уже можно купить за $99:

    14:19

    Веб-браузеры: Flock v.2.6.0:

    14:15

    Настройщики: Reg Organizer v.5.10 Beta 4:

    13:50

    Запись: Express Burn v.4.37:

    13:25

    Утилиты: Aston v.2.0.1:

    13:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.6.0 Final:

    12:35

    Кодеки: x264 Video Codec r1649:

    12:10

    Планшет Samsung Galaxy Tab P1000 «засветился» на YouTube:

    12:04

    iTunes 9.2 поддерживает новые функции iOS 4:

    11:51

    Интернет и сети: Google Earth v.5.1.7894:

    11:45

    Anobit Genesis SSD в 20 раз выносливее своих соперников?:

    11:30

    Мультимедиа: JAlbum v.8.9.1:

    11:20

    Мини-ПК Shuttle XS35 на NVIDIA Ion 2 появится в продаже в третьем квартале:

    11:07

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2588:

    10:55

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.10 Build 4631:

    10:30

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.895:

    10:05

    NEC готовит планшетный компьютер под управлением ОС Android:

    09:48

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0521.1:

    09:40

    Toshiba представила мультимедийный ноутбук Qosmio V65:

    09:26

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.64:

    09:15

    I-O Data LCD-MF231XWR — новый монитор формата Full HD:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Обновление прошивок для медиа-станций LG:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июня):

    08:00

    Специалисты Toshiba создали 16-нанометровый транзистор из нанопровода:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018