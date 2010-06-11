  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 июня 2010

    Джобс отрицает утрату интереса к Mac:

    23:39

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.2.5.123:

    18:251

    iTunes Connect Mobile — мониторинг продаж в App Store с экрана iPhone:

    18:06

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.39.1002:

    18:00

    Air Penetrator AP181 — «струйный» вентилятор SilverStone: смерч в твоем системном блоке

    17:47

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.50.2:

    17:35

    Juicz — внешняя батарея для iPad производства QuickerTek:

    17:32

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.20.46:

    17:10

    Rapid Weaver 4.4.1 для Mac OS X — пакет для создания веб-сайтов:

    17:01

    Мультимедиа: Reaper v.3.60:

    16:45

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.3.0.2:

    16:20

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.10.1.53.64:

    15:55

    Сетевой адаптер Niagara 32716 имеет шесть портов 10GE: Карта Niagara 32716 рассчитана на установку в слот PCI Express Gen 2.0 x16

    15:30

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.70.8.0:

    15:30

    Кодеки: x264 Video Codec r1643:

    15:05

    Начались поставки корпоративных жестких дисков Toshiba MBF:

    14:55

    Live Interior 3D 2.4 — новая версия «интерьерного» пакета для Mac:

    14:52

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.15:

    14:40

    Seagate обещает плавный переход на жесткие диски нового формата:

    14:38

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.7.4.1551:

    14:15

    Объем тонкой и легкой «флэшки» ADATA C003 достигает 32 ГБ:

    14:02

    Утилиты: HotKeyz v.2.8.3.0:

    13:50

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.9.2.044.000:

    13:25

    Sony обновила ассортимент любительских зеркальных камер моделями DSLR-A390 и DSLR-A290:

    13:15

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.8 Build 843 SR1:

    13:00

    Стекло iPhone 4 более уязвимо, чем у прошлых моделей?:

    12:58

    Резервное копирование: GRBackPro v.7.0.30:

    12:35

    Компания Apple купит ARM Holdings?:

    12:30

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.13 Build 1674:

    12:10

    AU Optronics тоже придется заплатить за участие в ценовом сговоре?:

    12:07

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.06.09):

    11:45

    ClamXav 2.0.6 — антивирусный сканер для Mac:

    11:39

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.54:

    11:20

    Cirrus Logic удалось сделать цифровую микросхему PFC дешевле аналоговой: Контроллеры CS1500 и CS1600 рассчитаны на применение в источниках питания мощностью до 300 Вт

    11:00

    App Store начал прием приложений для iOS 4:

    10:58

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.5.2:

    10:55

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.75:

    10:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.13.3:

    10:05

    Своим быстродействием SSD OCZ Vertex 2 Pro и Vertex 2 EX обязаны контроллеру SandForce SF-1500 :

    10:00

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.427.0 Beta:

    09:40

    Файловые обменники: Vuze v.4.4.0.6:

    09:15

    В подставке для ноутбуков Xigmatek Shield NPC-D211 используется вентилятор типоразмера 200 мм:

    09:00

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:50

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 июня):

    08:00

    Samsung Electronics инвестирует 3,6 млрд. долл. в полупроводниковое производство на территории США:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018