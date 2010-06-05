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    5 июня 2010

    ViewSonic представила на Computex 2010 ноутбук на платформе Intel Calpella:

    19:00

    Compro представила на Computex 2010 компактный цифровой TV-тюнер:

    18:00

    Huawei показала на Computex 2010 доработанный планшетный компьютер S7:

    17:00

    TOSHIBA готовит свой первый смартбук:

    16:26

    Запись: Express Burn v.4.36:

    15:30

    Утилиты: AceMoney v.4.11:

    15:05

    Архиваторы: 7-Zip v.9.14 Beta:

    14:40

    Медиаплееры: Songbird v.1.7.2:

    14:15

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.422.0 Beta:

    13:50

    Утилиты: novaPDF v.7.0 Build 337:

    13:25

    Настройщики: EF StartUp Manager v.4.45:

    13:00

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1130:

    12:35

    Графика: Photobie v.7.2:

    12:10

    Мультимедиа: Konvertor v.4.02 Build 4:

    11:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2582:

    11:20

    Фоторепортаж с Computex 2010: павильон Lian Li:

    11:15

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.4:

    10:55

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.6:

    10:30

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.23:

    10:05

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.1.2590:

    09:40

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.62:

    09:15

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    08:50

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 июня):

    08:00

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